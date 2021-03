Als Eddie Murphy erstmals den Prinzen von Zamunda spielte, war er Mitte zwanzig und noch recht neu in der Riege der kassenträchtigsten Hollywood-Komödianten. Lange hatte er Erfolg, dann stürzte er ab: 2010 wurde er als „schlechtester Schauspieler des Jahrzehnts“ mit einer Goldenen Himbeere ausgezeichnet. Wie sehr ihn das traf, davon berichtet er inzwischen freimütig.

Nach seinem in Deutschland kaum beachteten, in den USA viel bejubelten Comeback im Biopic „Dolemite Is My Name“ (2019) bricht der heute 59-Jährige aber leider nicht zu neuen Ufern auf. Stattdessen knüpft er an seinen Zamunda-Erfolg an, nach 33 Jahren. Damit war er nicht allzu gut beraten, denn das Sequel wagt kaum mehr als die Spiegelung des damaligen Plots. Trotz zeitgeistiger Anpassungen sieht das Ergebnis in der Regie von Craig Brewer („Hustle & Flow“) ziemlich alt aus.

Im Original war der steinreiche Prinz Akeem (Murphy) aus dem fiktiven afrikanischen Königreich Zamunda nach New York gekommen, um sich die Hörner abzustoßen. Er fand stattdessen seine große Liebe Lisa (Shari Headley), mit der er immer noch glücklich in Zamunda zusammenlebt. Auch die anderen Figuren von damals, etwa der jetzt im Sterben liegende König (James Earl Jones) und Akeems treuer Berater Semmi (Arsenio Hall) sind wieder mit dabei.

Mehr als Nostalgie und Fan-Service gibt es hier denn auch nicht zu sehen. Die Funktion, die Akeem damals innehatte, übernimmt nun sein unehelicher Sohn Lavelle (gespielt von Comedian Jermaine Fowler), der allerdings den umgekehrten Weg geht: vom New Yorker Tagedieb zum möglichen Thronanwärter. Der Plot um die patriarchale Thronfolge, einen machtgierigen General (Wesley Snipes) und Akeems patente Töchter ist dünn, aufgepeppt wird er mit ein paar lustigen Cameos und Murphy-typischen Verkleidungssketchen. Ansonsten sind leider auch die Gags ziemlich müde. Amazon