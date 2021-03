Auch der 59. Disney-Animationsfilm ist derzeit nur via Streamingdienst zu sehen. Das ist schade, denn gerade visuell hat die Geschichte um eine junge Kriegerprinzessin, die mithilfe des letzten verbliebenen Drachen ihr Land retten will, viel zu bieten. Zu gerne würde man die Bilder auf der großen Leinwand sehen, denn der Film packt für kleinere Bildschirme fast schon zu viel Action in seine schmalen 90 Minuten, die Co-Regisseure Don Hall („Vaiana“) und Carlos López Estrada drücken von Anfang an auf die Tube.

Viel Zeit für die Vorgeschichte des fiktiven Reichs Kumandra, das nach dem Aussterben der Drachen in fünf Teile aufgespalten und nach dem Wüten dunkler Mächte verheert wurde, bleibt da kaum. Lieber erzählen sie eine klassische, in viele kleine Etappen aufgeteilte Abenteuergeschichte, in der Protagonistin Raya mit dem erstaunlich trotteligen letzten Drachen Sisu (der eher an ein Einhorn erinnert) und allerlei lustigen Sidekicks gegen den Widerstand diverser Kampfgegner fünf Teile eines magischen Steins finden muss, um am Ende das Land wieder zu vereinigen.

Videospieldramaturgie hin, atemloses Tempo her: Mit ihrem Samuraihut gibt Raya eine Heldin ab, mit der man gerne mitfiebert. Sehenswert.