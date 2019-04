Das „Marvel Cinematic Universe“ ist die erfolgreichste Kinoreihe aller Zeiten

„Iron Man“ hieß der erste Film damals. Und die Produzenten hätten sicher nicht mal zu träumen gewagt, dass daraus einmal die erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten erwachsen würde.

Mittlerweile gehört Marvel Entertainment zu Disney . Der Mäusekonzern, dem auch die Digitrickschmiede Pixar und „Star Wars“ gehören, ist damit längst der mit Abstand einflussreichste Unterhaltungsproduzent der Welt. Und mit dem MCU sitzt er auf der größten Goldgrube. MCU? Das ist die Abkürzung für das „Marvel Cinematic Universe“, die gemeinsame Filmwelt rund um die Marvel-Superhelden Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Ant-Man, Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther, Captain Marvel und die Guardians Of The Galaxy. Elf TV- und Netflix-Serien gehören außerdem dazu.

Die Kinokassen klingeln

Vier dieser Filme zieren die Top 10 der größten Kassenerfolge – selbst „Harry Potter“ und der „Herr der Ringe“ können da nur von hinten grüßen. Derzeit prophezeien Analysten, dass das nun anstehende „Endgame“, das in drei Spektakelstunden viele Erzählstränge aus den früheren Filmen zusammenbindet, in Rekordzeit die Milliarden-Dollar-Latte reißen könnte. Einen Überdruss am Superheldengeschepper vermelden bislang nämlich allenfalls Teile der Filmkritik, nicht aber die Kinokassen.

Das Goldgrubige am MCU ist die Anschlussfähigkeit: Die langzeitengagierten Schauspieler nehmen ihre Rollen immer wieder auf, Neuzugänge werden spielend integriert. Neben den Hauptdarstellern von Robert Downey Jr. bis Benedict Cumberbatch stehen längst Stars aller Generationen für die Nebenfiguren auf der Matte: Robert Redford, Tilda Swinton, Natalie Portman oder Anthony Hopkins waren alle schon mit an Bord und sorgten dafür, dass längst nicht mehr nur vorpubertierende Jungs und alternde Nerds zuschauen.

Wichtig: Am Ball bleiben!

Wer allerdings nicht am Ball bleibt, kommt bei den Gruppen-Abenteuern der „Avengers“ (als solche kämpfen die Helden gemeinsam gegen das Böse) schon lange nicht mehr mit. Wie sich die vielen Figuren, die auch über drei Stunden teils nur mit minimaler Leinwandzeit auskommen müssen, selbstironisch bekabbeln und ständig aufs zuvor Geschehene anspielen, daran haben vor allem jene Zuschauer Freude, die den Weg durchs MCU konsequent mitgehen. Die Autoren orientieren sich an den langen Plotbögen und Sympathiebindungen des seriellen Erzählens, wie sie aus neueren TV-Serien bekannt sind: Spätes Einsteigen, das ging bei „Alf“ und „Derrick“; im Marvel-Universum ist es sinnlos.

Wie es im neuen „Avengers“-Film zugeht (er ist zugleich die von Fans herbeigezitterte Fortsetzung des abgründig geendeten „Avengers: Infinity War“), das wird hier noch nicht verraten.