Ein mieser Komiker, dieser Clown

Sein „Joker“ erzählt vielmehr eine nachtfinstere Herleitungsgeschichte: Wie wurde der Joker das, was er ist? Im Kino wurde der schillerndste aller DC-Schurken schon von Jack Nicholson und – oscarprämiert – von Heath Ledger verkörpert, und auf einen Oscar darf nun auch Joaquin Phoenix („Her“) spekulieren. Wie er, um 24 Kilogramm abgemagert, die Genese des Massenmörders Joker aus der gequälten Figur des unbegabten Komikers Arthur Fleck herausarbeitet, ist faszinierend: Fleck ist an der Seele krank, muss immer wieder unkontrolliert lachen, er wird als Mietclown gedemütigt, dann streicht man ihm die Psychopharmaka. Die ausgemergelte Gestalt, die Phoenix da auf die Leinwand bringt und am Ende zum tänzelnden, grusel-eleganten Mörderclown mutieren lässt, sie ist schon jetzt ikonisch.

Das verelendete Gotham City, durch das Phillips’ Joker marodiert, erinnert ans New York der frühen Achtziger und ans New-Hollywood-Kino jener Tage: Robert De Niro, der in Martin Scorseses Filmen „Taxi Driver“ und „King of Comedy“ ähnlich psychotische Figuren spielte, tritt hier passenderweise als Late-Night-Moderator auf, der den Fehler begeht, Fleck zu verhöhnen. Leider landet der brillant inszenierte Film im heftigen Schlussdrittel in zu bekanntem Fahrwasser: Fleck wird minuziös auspsychologisiert, die Joker-Figur beinahe banalisiert.

Um das Finale, in dem der Mörder zum Helden eines prekarisierten Straßenmobs wird, wird derzeit kontrovers gestritten. Den Film aber zu verdammen, weil er isolierte Männer zum Amoklauf inspirieren könnte, greift zu kurz: Zeitdiagnose heißt nicht Ermunterung. Auch „Taxi Driver“, dem Lieblingsfilm des Ronald-Reagan-Attentäters, wurde einst genau dieser Vorwurf gemacht. Angesichts von Amokläufern, die ihre Taten heutzutage live ins Internet streamen und sich dort von Gleichfrustrierten beklatschen lassen, bleibt gleichwohl ein Unbehagen zurück: Der Film ist sehenswert, vor allem aber diskussionswürdig.