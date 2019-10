„47 Meters Down...“: Hai-Horror

Im ersten Teil von „47 Meters Down“ (der in Deutschland nicht ins Kino kam) mussten sich zwei Frauen in einem Käfig auf dem Meeresboden gegen attackierende Haie und knapper werdenden Sauerstoff wehren. Das war effektiv und orientierte sich in seinem Minimalismus an Genre-Klassikern wie „Open Water“. Die Fortsetzung, erneut von Johannes Roberts inszeniert, bringt nun gleich vier Bikini-Girls mit Modelmaßen in die gleiche Lage: Haie greifen an, der Sauerstoff schwindet. Der Käfig fehlt diesmal jedoch, außerdem ist das Setting spektakulärer. Denn die vier Teens und Twens („Bücherdiebin“ Sophie Nélisse und Jamie-Foxx-Tochter Corinne als Stiefschwestern; Brianne Tju aus „Leicht wie eine Feder“ und Stallone-Tochter Sistine als Freundinnen) erkunden eine versunkene Maya-Stadt, die sich unter einer idyllischen Lagune in Mexiko verbirgt – und Heimstätte blinder weißer Monsterhaie ist.