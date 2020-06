Hamburg (dpa) - Die blonde Conni Klawitter mit ihrem rot-weiß geringelten Pullover hat in den vergangenen fast 30 Jahren schon einiges erlebt. Mit ihr zusammen sind Millionen Kinder in den Kindergarten, in die Schule, zum Zahnarzt, auf den Reiterhof und ins Schwimmbad gegangen.

Sie haben ihre Abenteuer in Pixi-Vorlesebüchern, Hörbüchern, einer Zeichentrickserie und zwei Kinofilmen mit Emma Schweiger als Conni mitverfolgen können. Nun lädt Conni mal wieder ins Kino ein: Mit «Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau» kommt der erste animierte Conni-Film auf die große Leinwand.

In dem 76 Minuten langen Zeichentrickfilm von Regisseur Ansgar Niebuhr verschlägt es Conni und ihre Freunde bei einem mehrtägigen Kita-Ausflug in eine Jugendherberge an einer alten Burgmühle. Als blinder Passagier ist auch Connis frecher Kater Mau dabei, der sich dort nicht nur mit dem Waschbär der Gastgeber-Familie anfreundet, sondern ganz nebenbei auch für viel Chaos sorgt. Zudem wird er bald zu Unrecht des Diebstahls bezichtigt.

Conni versucht zunächst, alles zu vertuschen und allein aufzuklären, ist aber bald auf die Hilfe ihrer Freunde und des recht ungehobelten Gastgebersohnes angewiesen. Der dreitägige Ausflug wird damit zu einer spannenden und aufregenden Abenteuerreise für die Kinder.

Für alberne Lacher sorgen vor allem die ständige Angst vor Geistern des Praktikanten Lennart, die Versteckspiele der Kinder und die Streiche des Katers. Irritierend ist lediglich, dass die Gastgebermutter freundlich zu den Kindern, aber kaum nachvollziehbar sehr ungeduldig und gemein zu ihrem Sohn ist. Ansonsten kommen für Kindergartenkinder ausreichend Spannung und Entspannung auf, «Babykacke» ist das schlimmste Schimpfwort des Films und die kleine, feine Abenteuerreise ist für die jungen Besucher durchaus unterhaltsam.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung hat das neue Conni-Abenteuer wegen der «wunderschön erzählten Geschichte, einem der Zielgruppe angepassten, unaufgeregten Erzählrhythmus und vielen positiven Botschaften» mit dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnet.

Das erste Conni-Buch war 1992 im Hamburger Carlsen-Verlag erschienen. Seitdem wurden die rund 100-Original-Conni-Geschichten mehr als 40 Millionen Mal verkauft. Auch zum Kinostart erscheinen drei neue Bücher zum Film.

Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau, Deutschland 2019, 76 Min., FSK ab 0, von Ansgar Niebuhr nach einem Drehbuch von Nana Andrea Meyer und Jens Urban

