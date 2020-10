Die britische Familienbuchautorin Frances Hodgson Burnett (1849 – 1924) hat außer dem Kinderbuchklassiker „Der kleine Lord“ den ebenso erfolgreichen Jugendroman „Der geheime Garten“ (1911) verfasst, der mehrfach verfilmt wurde, zuletzt 1993 von der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland, die trotz der fantastischen Bilder von Kameramann Roger Deakins („007 – Skyfall“) und der faszinierenden Ausstattung durch die Spielweise der wie kleine Models agierenden Kinder eher clean und synthetisch wirkte.

Die Neuverfilmung von Marc Munden kämpft mit ähnlichen Problemen. Bis „Der geheime Garten“, eine verwunschene Idylle im schottischen Hochmoor, ins Bild kommt, vergeht fast die Hälfte der Laufzeit. Bis dahin läuft die ins Jahr 1947 versetzte Handlung, ohne dass das bedeutungsbildend würde, mechanisch und erzählerisch holprig ab. Als die Eltern sterben, steckt man Waise Mary (Dixie Egerickx) zu Onkel Lord Craven ( Colin Firth unglaubwürdig in der Wandlung vom verbitterten zum mitfühlenden Mann) und zu Haushälterin Miss Medlock (auch Julie Walters hat Besseres verdient, als streng zu blicken).

Auf ihren Streifzügen erlebt Mary das Herrenhaus als Horrorfestung mit den üblichen knarrenden Gängen, bis sie den geheimen Garten findet, wo der Film mit einer magischen Pflanzenwelt punktet, wie man sie so überbordend selten gesehen hat. Die Kamera (Lol Crawley („Four Lions“) schwelgt in einem Dekor, in dem die Pflanzen ein Eigenleben führen und in der Tat eine wunderschöne Seelenlandschaft bilden.

Dort findet Mary mit dem behinderten Cousin Colin (Edan Hayhurst) und dem durch die Wälder streifenden gutmütigen Bauernjungen Dickon (Amir Wilson) echte Freundschaft und das Seelenheil, das der Garten als unberührte Natur und als Rückzugsort mit Aussicht den Kindern und den Erwachsenen schenkt. Grün heilt die Seele. Für Freunde des Romans und des Stoffes.