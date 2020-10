Selig singende Soldatengattinnen

Das, was man „eine wahre Geschichte“ nennt, war in diesem Fall Thema einer Reality Show. In der vierten Staffel der BBC-Show „The Choir“ wurde der Weg eines Chores begleitet, in dem ausschließlich in England gebliebene Ehefrauen von in Afghanistan stationierten Soldaten sangen. Dieser sogenannte „Military Wives“-Chor, der am Ende in der Royal Albert Hall auftreten durfte, war der erste von inzwischen 75 dieser Art. Längst ist der Soldatengattinnen-Gesangsverein zur Marke geworden.

Ebenfalls eine eigene Marke sind jene Feel-Good-Dramödien, in denen sich ein versprengter Haufen Sportler oder Arbeiter oder Sänger zusammenraufen muss, um gegen diverse Widerstände am Ende triumphieren zu dürfen: Da ist Platz für Gags, skurrile Nebenfiguren, die Wandlung von Egomanen und Beimischungen von Rührung.

Regisseur von „Ganz oder gar nicht“

Einer der größten Hits dieser Art Film war „Ganz oder gar nicht“ über arbeitslose Stahlarbeiter, die als Striptease-Truppe reüssieren. Dessen Regisseur Peter Cattaneo ist es nun auch, der die „Military Wives“-Thematik auf diese Sorte Film anwendet. Das geht problemlos auf, ist aber ziemlich öde geraten, weil man jede Wendung und jeden Schritt auf dem Weg in die Royal Albert Hall quasi im Schlaf vorhersagen kann.

Das wusste Cattaneo wohl auch, weshalb er zwei verlässlich abliefernde Charakterdarstellerinnen ins Zen­trum der schematischen Handlung stellte: Kristin Scott Thomas („Only God Forgives“) spielt die kontrollsüchtige Kate, Sharon Horgan („Catastrophe“) die kumpelige Lisa.

Beide werden als Chorleiterinnen so gegensätzlich wie möglich aufeinander losgelassen: Kate möchte Klassik singen, Lisa setzt sich mit Eighties-Popsongs durch. Vor dem Erfolg steht genregemäß die Versöhnung. Die Kriegsrealität, mit der die Ehemänner konfrontiert sind, ragt seltsamerweise nur ganz am Rande in den Film hinein: Zwar definieren sich die auf einer Militärbasis lebenden Sängerinnen ausschließlich über ihren Status als Soldatengattinnen, doch für mehr als drei Momente der Sorge oder gar Trauer hat der Film keinen Platz. Und mehr als seichte Radiohits haben die Ladies nicht in petto.

Für die Dramaturgie machte es letztlich also kaum einen Unterschied, würde es sich bei seinen Protagonistinnen um Gattinnen von Reisebusfahrern handeln.