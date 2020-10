Sven ist ein berühmter Theaterschauspieler. Über 300 Mal hat er an der Berliner Schaubühne den Hamlet gespielt, Intendant David ist zugleich sein guter Freund. Doch jetzt hat Sven Krebs, ist lange schon außen vor, auch wenn eine Knochenmarkspende seiner Schwester zuletzt für neue Hoffnung sorgte. Das Schwesterlein heißt Lisa, die einst gefeierte Theaterautorin zog mit ihrem Mann Martin vor einiger Zeit in die Schweiz, bekam Kinder und hörte auf mit dem Schreiben. Jetzt kümmert sie sich um ihren Zwillingsbruder Sven, holt ihn sogar zu sich, als die Mutter, auch sie ein Theatertier, vor egomaner Selbstbespiegelung vergisst, sich um den Sohn zu kümmern.

Es nützt alles nichts. Sven wird nicht mehr den Hamlet spielen, denn David setzt das Stück ab. Seines Lebenssinns beraubt, fällt Sven zurück in die Krankheit, am Ende wird die Leukämie stärker sein. Das Schwesterlein immerhin, traurige Pointe, kann dann wieder schreiben.

Sven-Darsteller Lars Eidinger , in letzter Zeit gefühlt überall dabei („Babylon Berlin“), ist auch im echten Leben ein berühmter Schauspieler der Berliner Schaubühne – unter der Intendanz seines guten Freundes Thomas Ostermeier, der im Film den David spielt, und an der Seite von Nina Hoss . Den Hamlet hat er wirklich über 300 Mal gespielt.

Die Parallelen sind interessant, aber natürlich muss der Film – es ist die zweite Spielfilmregie der Schweizerinnen Stéphanie Chuat und Véronique Reymond nach „Das kleine Zimmer“ (2010) – auch ohne diese Kenntnisse funktionieren. Und das klappt mal so, mal so. Als Sterbedrama geht „Schwesterlein“ bekannte Wege, ist dabei aber trittsicher, ohne Kitsch und Übertreibung. Wie Eidinger den Schmerzgepeinigten spielt, das geht an die Nieren, wie Nina Hoss („Phoenix“) als Schwester zwischen Überkompensation, Wut und Verzweiflung dagegenhält, genauso.

Drumherum verzettelt sich der Film bisweilen. Lisas Ehekrach mit Martin (Jens Albinus, „Idioten“) seifenopert vor sich hin, die Theaterwelt wird kaum näher beleuchtet, Marthe Keller als Rabenmutter kratzt hart an der Karikatur. Doch wenn der Film ganz bei Sven und Lisa bleibt, den beiden Zwillingen kurz vor der tragischen Trennung, dann gelingen bewegende Momente. Sehenswert.