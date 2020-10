Schwarzer Humor ist Kennzeichen des britischen Autors Roald Dahl („Küsschen Küsschen“), dessen galliges Kinderbuch „Hexen hexen“ 1990 von Nicolas Roeg („Wenn die Gondeln Trauer tragen“) verfilmt wurde und trotz mäßigen Kassenerfolgs den Status eines Fantasy-Klassikers und Kultfilms erreichte. Damals fürchteten sich Kinder noch vor furchteinflößenden Masken und den fiesen Puppen von Jim Henson („Muppets“) und vor der gruseligen Oberhexe (Angelica Huston, ­„Addams Family“).

Die zieht sich mit anderen Hexen die Haare von der Kopfhaut und lässt den blanken Schädel blitzen. Das schafft „ Prada “-Darling Anne Hathaway als neue Oberhexe in der Neuverfilmung von Robert Zemeckis („Cast­away“) auch und hat sichtlich viel Spaß als fröhliche böse Besenreiterin. Aber trotz toller CGI-Effekte mit Blitzen und Tamtam und Voodoo (die Story wurde des Rassenthemas wegen in die Südstaaten von 1968 versetzt) wirkt das Ganze weniger gruselig.

Die Geschichte um den namenlosen Jungen (Jahzir Bruno), der mit der Oma (Octavia Spencer) in ein altes Hotel zieht, wo der jährliche als Wohltätigkeitsveranstaltung getarnte Hexenzirkel tagt, funktioniert dagegen noch recht gut. Die Hexen wollen mit einem speziellen Mittel die Kinder der Erde in Mäuse verwandeln und bringen den Jungen in ihre Hand, der erst als Maus und dann als mutiger Junge den Spieß umdreht.

Das sieht tricktechnisch toll aus, die weit aufgerissenen Mäuler der Hexen ebenso wie die filmisch sagenhafte Szene, in der perspektivisch verschränkt drei Mäuse in einer Tasche toben, während Oma mit dem Hotelmanager („Prada“-Darling Stanley Tucci) redet. Nett, aber kein Kultfilm.