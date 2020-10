N

och ein „Hexen“-Remake, diesmal getarnt als Sequel. Im ersten „Hexenclub“-Film von 1996 stieß Halbwaise Sarah ( Neve Campbell aus der „Scream!“-Reihe) auf einem katholischen College auf drei Mädchen, die sie in ihren magischen Zirkel aufnahmen und Rache an ihren Peinigern übten. Das war ein netter Teeniefilm als naive Emanzipationsgeschichte, aber unausgegoren dem Thema Freiheit und ihre Grenzen gegenüber. Dafür gab’s Spinnen, Schlangen und viele Kriechtiere.

Die neue Version aus der gewohnt billig produzierenden Blumhouse-Horrorfabrik („Paranormal Activity“, „The Split“, „Der Unsichtbare“) variiert das Altbekannte mit Schlangen, Spinnen und vielen Kriechtieren. Teenager Hannah (Cailee Spaeny), die mit ihrer Mutter (Michelle Monaghan) des neuen Gatten (David Duchovny) wegen in eine andere Stadt zieht und bald ihre drei Stiefbrüder hasst, schließt sich dem Hexenzirkel von Frankie, Tabby und Lourdes an. Nach einem Schaumbad mit Blumenblättern wirft sie aufdringliche Jungs in der Schule glatt gegen die Wand. So testen die Mädels ihre übernatürlichen Fähigkeiten und handeln sich Ärger ein. Mit diesem Film bestimmt noch mehr bei den Fans des Originals. Müder Horror.