In einer Zeit, in der Verlage und Buchhändler wegen der Pandemie und ihren Folgen (auch das Ende von Druck und Papier und „Ersatz“ durch Online-Texte) reihenweise aufgeben, erinnert die Dokumentation „Booksellers – Aus Liebe zum Buch“ von D. W. Young an die, für die das Haptische eines Buches und seine Inhalte die Hauptsache sind. An einer Stelle wird Virginia Woolfe zitiert: „Erst Bücher machen uns zu ganzen Menschen“. Young führt durch Buchhandlungen, Antiquariate und Wohnungen, die bis an die Decke mit Büchern vollgestopft sind, durch private Bibliotheken, Lagerhallen und hinter die Kulissen der New Yorker Buchmesse für antiquarische Bücher. Er zeigt, wie wichtig Händler und Sammler sind und was Bücher mit Gebrauchsspuren und Anmerkungen so an Geschichten erzählen können und wie das Internet zum Werteverlust von Büchern und Gedrucktem führte. Hoffentlich nicht zu ihrem Untergang. Sehenswert.