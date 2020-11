John Brown hat es wirklich gegeben: Der Hobby-Prediger fühlte sich von Gott berufen, die Sklaverei in den USA abzuschaffen. Notfalls mit Gewalt. In den Fünfzigern des 19. Jahrhunderts zog er mit einem versprengten Haufen Getreuer, darunter seine Söhne, durch die Südstaaten – bis er sich fatal verschätzte. Seine Besetzung einer Waffenfabrik in Virginia ging desaströs schief. Manche Historiker sagen, das sei bereits der Startschuss gewesen für den Sezessionskrieg, der offiziell erst zwei Jahre später ausbrach.

Die kulturelle Spaltung zwischen Nord- und Südstaaten ist in Zeiten heutiger US-Präsidentschaftswahlen so aktuell wie eh und je. Schauspieler Ethan Hawke („Boyhood“) hat Browns letzte Jahre vor genau diesem Hintergrund zum Gegenstand einer fulminanten siebenteiligen Serie gemacht, in der er den getriebenen Abolitionisten auch selbst spielt.

Mit Zauselhaar und Zottelbart kaum zu erkennen, bedient er sich eines lustvoll genialen Overactings, das unter anderen Umständen unerträglich wäre, hier aber perfekt zur Inszenierung passt: „The Good Lord Bird“ basiert auf dem gleichnamigen Schelmenroman von James McBride und setzt dessen absurden Tonfall mustergültig um, temporeich, dialogstark, stets begleitet von mitreißender Gospel-Musik. Erzählt wird das Ganze aus der Sicht eines Sklavenjungen, der, als Mädchen verkleidet, den ganzen Irrwitz miterlebt. Newcomer Joshua Caleb Johnson ist nur eines der vielen Highlights dieser famos unterhaltsamen Mixtur aus „Robin Hood“, „Huckleberry Finn“ und Kavalleriewestern. Sehenswert.