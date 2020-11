Kurz nacheinander starteten im Oktober gleich zwei neue Filme mit Anne Hathaway im Kino: das sehenswerte Whistleblower-Drama „Vergiftete Wahrheit“ und die Neuverfilmung von Roald Dahls „Hexen hexen“, in der sie die herrlich mondän aufgedonnerte Oberhexe spielte. Der Doppelpack war so etwas wie ein kleines Comeback der Schauspielerin, die als rehäugiger Teenager in Filmen wie „Plötzlich Prinzessin“ frühe Erfolge feierte, später den Oscar gewann, sich zuletzt allerdings oft im Mittelmaß verzettelt hatte. Der neuerliche Kino-Shutdown drehte beiden neuen Filmen kurz vor Hathaways 38. Geburtstag (am 12. November) erst einmal den Saft ab – daher hier, fürs Heimkino, ein kurzer Blick auf ihr bisheriges Schaffen.

Ihr bester Film: „Interstellar“.

In Christopher Nolans allseits faszinierendem Sci-Fi-Epos reist Hathaway via Wurmloch quer durch Zeit und Raum. Nicht minder gut: Ang Lees Western-Tragödie „Brokeback Mountain“, in der sie die Ehefrau eines schwulen Cowboys spielt.

Ihr erfolgreichster Film: „The Dark Knight Rises“.

Das Finale von Nolans „Batman“-Trilogie, dessen Düsternis Hathaway als Catwoman erleuchtet, spielte weltweit fast 1,1 Milliarden Dollar ein. Wer Erfolg lieber an Auszeichnungen bemisst, müsste wohl das Musical „Les Misérables“ nennen. Für ihren Part als sieche Dirne Fantine bekam Hathaway 2013 den Oscar. 2009 war sie übrigens schon einmal nominiert: als Problemschwester im tollen Drama „Rachels Hochzeit“.

Ihr miesester Film:

32 Filme hat Anne Hathaway bislang gedreht, nicht alle waren Gold. In den letzten Jahren häuften sich die Ausfälle sogar derart, dass ihr besorgte Branchenmedien schon eine andere Agentur empfahlen: „Im Netz der Versuchung“, „Glam Girls“ oder die Netflix-Gurke „Das Letzte, was er wollte“ waren echte Missgriffe. Der Tiefpunkt war 2014 die debile Kifferklamotte „Don Peyote“, die so abgrundtief schlecht war, dass deutsche Kinoverleiher die Finger davon ließen.

Geheimtipp: