Manch eingefleischter Fan behauptet, dem „Star Wars“-Universum sei seit der ersten Kino-Trilogie nichts Besseres passiert als diese Serie. Und da ist was dran. Während sowohl an George Lucas ‘ Prequel-Trilogie als auch an den Sequels der letzten Jahre stets heftig herumgemäkelt wurde, konnten sich auf „The Mandalorian“ nahezu alle einigen. Die acht Episoden der lässigen Space-Western-Serie, mit der Disney vor einem Jahr seinen Streamingdienst Disney+ vom Stapel ließ, begeisterten mit markanten Helden, spannendem Plot, herrlichen Nebenfiguren und liebevollen Anspielungen auf die „Star Wars“-Welt. Der Titelheld (Pedro Pascal aus „Narcos“) ist ein Kopfgeldjäger, als dessen Beute sich die niedlichste Figur der neueren Seriengeschichte entpuppt: Baby Yoda, eine hutzelige Kleinkindversion des berühmten Jedi-Meisters. Mit Regisseur Werner Herzog und „Breaking Bad“-Schurke Giancarlo Esposito als Gegenspielern top besetzt, war die erste Staffel eine runde Sache. Jetzt gibt es Nachschub: Die ersten beiden bereits gelaufenen Episoden von Staffel 2 machen genauso aufregend weiter. Und man muss nicht einmal „Star Wars“-Fan sein, um das toll zu finden. Sehenswert.