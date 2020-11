Von Ansteckern, Ärzten und Bloggern

Noch vor den ersten Bildern hört man ein Husten. Und dann geht alles furchtbar schnell: Ansteckung, Fieber, Atemnot, Lebensgefahr. Nur wenige Stunden dauert es, bis die Pandemie ihre Opfer fordert. Selbst wenn sie von Hollywood-Größen wie Kate Winslet oder Gwyneth Paltrow gespielt werden.

„Ist ja doch nur Hollywood“, mag mancher vorschnell sagen und den Spielfilm „Contagion“ (Ansteckung) als beliebiges Katas­trophen-Szenario abtun, in dem es vorwiegend um Spannung und den Druck auf die Tränendrüsen geht. Aber nicht bei diesem Regisseur: Das Werk aus dem Jahr 2011 stammt von Steven Soderbergh , der immer schon, selbst mit kommerziellen Erfolgen wie „Ocean’s 11“, seinen eigenen Weg ging. Und sein „alter“ Pandemie-Film ist erstaunlich nah an der heutigen Realität – näher auf jeden Fall als mancher Krimi dem echten Verbrechen.

Im Film tickt die Uhr des Jahresverlaufs, so sieht man zu Beginn, wie am Tag 2 der Entwicklung eine amerikanische Geschäftsfrau (Gwyneth Paltrow) in Hongkong telefoniert, bevor sie den Heimflug antritt. Ihr Schicksal und das ihrer Familie bildet den Hauptstrang einer Handlung, die sich als virtuos organisierte Verflechtung verschiedener Stränge herausstellt. Denn die kurzen Szenen mit verschiedenen, offensichtlich erkrankten Menschen sowie die entsprechenden Texteinblendungen mit der Einwohnerzahl großer Städte in Asien, Amerika und Europa zeigen, wie rasend schnell sich das Virus offenbar ausbreitet – noch ehe man als Zuschauer so richtig begriffen hat, worum es überhaupt geht.

Als der Film entstand, war Covid-19 zwar noch Jahre entfernt, aber die Welt hatte das Sars-Virus zu Beginn des Jahrtausends schon erlebt, eine Pandemie war also bereits Realität. Regisseur Soderbergh und Drehbuchautor Scott Z. Burns konnten daran anknüpfen, steigerten aber die damals eher glimpflich verlaufende Krankheitswelle zu eine dramatischen Ereignisfolge. Quarantäne, Abriegelung von Städten, kriminelle Machenschaften treiben den Pulsschlag des Films in die Höhe, anstelle einer traditionellen Filmmusik steigern rasche Tonfolgen die Wirkung von Bildern, die den Film weitaus stärker tragen als dozierende Dialoge – eine seiner großen Qualitäten. Dennoch staunt man, wie nah die Erklärungen der von Kate Winslet gespielten Ärztin den aktuellen Erkenntnissen zur Ausbreitung des Virus entsprechen.

Nicht ganz so treffend für die heutige Situation, aber filmisch ungemein sprechend sind all jene Bilder, die die Berührungen von Menschen und Gegenständen zeigen: Sogenannte Schmierinfektionen, die man für die jetzige Pandemie mittlerweile als nachrangig im Vergleich zu Tröpfchen und Aerosolen ansieht, spielen hier noch eine Hauptrolle. Und der Fortgang der Ereignisse vom Beginn der Pandemie bis zur Ausgabe des Impfstoffs ist einer Zeitraffer-Dramaturgie geschuldet: All das spielt sich, wie die Einblendungen verraten, innerhalb etwa eines halben Jahres ab.

Interessant ist, dass auch gewisse gesellschaftliche Verwerfungen nicht nur zur Spannung des Films, sondern auch zu seiner Realitätsnähe beitragen. So gibt es Szenen von wüsten Plünderungen, ohne dass die Filmemacher damals an das Hamstern von Toilettenpapier gedacht haben. Und der Schauspieler Jude Law stellt einen freien Journalisten dar, der schon früh die Ereignisse durchschaut, aber von den klassischen Medien mit spitzen Fingern behandelt wird und daraufhin als Blogger auf dunklen Nebenwegen wandelt. Die Entführung einer Ärztin, um Behandlung und Impfung zu erpressen, sollte allerdings der Sphäre filmischer Fiktion vorbehalten bleiben.

Woher das Virus kam, das in „Contagion“ das Superspreader-Ereignis in Hongkong auslöste, wird übrigens auch verraten – auf eine Art, die hier natürlich nicht verraten wird. Denn Soderberghs Film ist ja nicht nur brillant gemacht und inhaltlich staunenswert hellsichtig, sondern auch ziemlich spannend.

Den Film „Contagion“ von Steven Soderbergh gibt es auf DVD und BluRay sowie als Streaming-Angebot etwa bei Amazon Prime oder YouTube.