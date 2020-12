Vor zwei Jahren bekam Nicole Kidman für ihre erste Serienhauptrolle seit dreißig Jahren den Golden Globe : In „Big Little Lies“ ging es um Schein und Sein unter wohlhabenden Leuten in Kalifornien, verpackt in einen süffigen Edelkrimi. Kidman hatte die Serie mitproduziert und dabei mit David E. Kelley zusammengearbeitet, einem der ganz großen Serien-Autoren („Picket Fences“, „Ally McBeal“).

Mit „The Undoing“ sollte diese Erfolgskollaboration nun weitergehen: Wieder schrieb Kelley, wieder produzierte Kidman, erneut geht’s um reiche Leute, diesmal in New York, und wieder sorgt ein Mordfall dafür, dass die Fassaden bröckeln. So gut wie „Big Little Lies“ ist das Ganze allerdings nicht.

Kidman spielt die Therapeutin Grace Fraser , Hugh Grant ihren Onkologen-Gatten Jonathan, man residiert an der Upper West Side, der Sohn besucht selbstverständlich eine Eliteschule. Dann wird die Mutter eines puertoricanischen Mitschülers ermordet – und ein Graben aus Klassismus und Heuchelei reißt auf. Nicht nur hatte Grace in den Tagen vor dem Mord merkwürdige Begegnungen mit dem Opfer, auch Jonathan hat eine Menge zu verbergen. Bald fragt sich Grace sogar, mit wem sie da eigentlich zusammenlebt.

Die sechs Episoden bieten gute Twists und starke Darsteller (neben dem elegant verwitterten Hugh Grant etwa Donald Sutherland als Graces Vater) sowie eine versierte Regie von Susanne Bier („The Night Manager“). Das aber, was angestrengt als Mysterium aufgebaut wird, kann das Finale dann nicht einlösen. Solides Krimidrama, nicht mehr.