Ab Montag werden die Tage wieder länger, doch die Stimmung ist bei vielen eher düster. Vielleicht hellt ein zünftiges Gute-Laune-Musical die Lage auf? Serien-Zampano Ryan Murphy („Glee“) wendet seinen patentiert überkandidelten Inszenierungsstil diesmal auf einen Spielfilm an – mit Starbesetzung und Anspruch auf Mitberücksichtigung in den anstehenden Filmpreisrennen.

Ob das klappt, ist allerdings zweifelhaft, denn diese Verfilmung eines Broadway-Musicals kommt schon ein wenig leichtgewichtig daher. Erzählt wird die Geschichte der 16-jährigen Emma (Jo Ellen Pellman), die an ihrer High School im Trump-Staat Indiana für Aufruhr sorgt, als sie ein Mädchen zur Prom Night mitbringen möchte. Die Schul-Gala wird panisch abgesagt, Emma daraufhin zur homophob gemobbten Unperson.

Von dem Dilemma bekommen via Twitter zwei einigermaßen abgetakelte Broadway-Stars Wind: Dee Dee Allen ( Meryl Streep ) und Barry Glickman (James Corden) wittern darin die Chance, ihr ramponiertes Image als unverbesserliche Narzissten aufpolieren zu können. Sie wollen als rettende Engel in Indiana einschweben, mit dem Ex-Kinderstar Trent (Andrew Rannells, „Girls“) und der im Karriereschatten darbenden Tänzerin Angie ( Nicole Kidman ) im Schlepptau.

Zum Glück wird der folgende Kultur-Clash zwischen konservativer Muff-Provinz und liberalem Großstadt-Glamour als Klischee mindestens so sehr ironisiert wie zelebriert, denn Emma kann gut für sich alleine kämpfen. Sie will gar für die PR-Kampagne der Bühnendiven herhalten. Doch hier zählen eh weniger der dünne Plot als die Songs, die Choreografien, die gute Laune. In dieser Hinsicht sind ordentliche Noten zu verteilen: Die „Mamma Mia!“-gestählte Streep amüsiert, die Bühnenprofis Corden und Rannells liefern ab, die Solo-Nummer der Kidman ist dagegen eher, nun ja, merkwürdig. Toll allerdings: die energetischen Bilder von „A Star is Born“-Kameramann Matthew Libatique. Viel wird von alldem nicht hängenbleiben, aber es macht locker Laune im Lockdown-Advent.