Weihnachten mit Casper und Co. im Ringlokschuppen

Jedes Jahr zieht es Casper zurück in seine alte Heimat. Zurück in den Laden, den er auch abseits der Bühne kennt. Er lässt die Fans wissen, dass er sieben Jahre unzählige Kaltgetränke den Konzert- und Discobesuchern an der Theke entgegengeschoben hat. Heute ist er der Grund, weshalb der Lokschuppen bis auf den letzten Platz ausverkauft ist. In Rekordzeit, so wie jedes Jahr.

Vorab hat unter anderem die Band Leoniden den Zuschauern ordentlich eingeheizt. Als dann das Intro von Queens "Bohemian Rhapsody" beginnt brodelt die Stimmung bereits ordentlich! Zu "Alles ist erleuchtet" stürmt Benjamin Griffey alias Casper unter Stroboskopblitzen die Bühne.

Auch bei der siebten Auflage seines Festivals gibt es keine Ermüdungserscheinungen, so fegt er in gewohnt starker Manier über die Bühne. Die Lichtshow untermauert dabei exzellent die Performance des Künstlers. Der Bass donnert wie eine Druckwelle durch den Club – das Publikum gleicht einem Hexenkessel. Und doch spürt man sofort die ungebändigte Neugierde der Fans. Denn für heute wird im Vorfeld ein "very special guest" angekündigt. Die Spekulationen sind groß und wollen gelüftet werden.

Herausragende Gäste beim "Zurück Zuhause"-Festival 2018 1/45 Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Foto: Britta Flachmeier

Und dann ist es soweit: Marteria erklimmt unter großem Jubel die Bühne. Gemeinsam mit Casper wurde in diesem Jahr ein gemeinsames Album veröffentlicht. Vier Songs davon gibt es in Bielefeld auf die Ohren. Insbesondere der Hit "Adrenalin" sorgt dafür, dass eben jenes Hormon den Blutdruck der Fans ordentlich nach oben treibt. Unter einem hohen Maß an Adrenalin werden also nicht nur Musiker, sondern auch Zuschauer zu Höchstleistungen getrieben.

Weitere großartige Gäste sorgen im Laufe des Abends dafür, dass dies auch so bleibt. Nach langer Abwesenheit ist heute Thees Uhlmann wieder an Board um "XOXO" zu begleiten, während Drangsal bei "Keine Angst" in die Rolle des Gastsängers schlüpft. Mit Montana Max sowie Felly am Mikrofon rappt Casper die Titel "Keiner" und "Ibrahimovic“.

Das diesjährige Heimspiel ist wieder einmal ein gelungener Streich mit viel Abwechslung und herausragenden Gästen.