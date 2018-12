Berlin (dpa) - Die britische Sängerin Dua Lipa (23, «One Kiss») will an Weihnachten möglichst viel Zeit mit ihrer Familie und engen Freunden verbringen. «Ich schreibe keine Wunschliste, aber ganz oben drauf würde «Zeit» und «Zuhause stehen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

«Ich stelle das auch wirklich sicher, denn ich verbringe so große Teile meines Lebens "on the road".» Sie fühle sich sehr wohl mit den Menschen, mit denen sie zusammenarbeite, «aber Weihnachten und der Jahreswechsel gehören der Familie».

Für die 23-Jährige endet ein bemerkenswertes Jahr: Sie holte zwei Brit Awards, trat beim Champions League-Finale in Kiew auf und startete mit den Songs «IDGAF» und «One Kiss» musikalisch weiter durch. Bis jetzt hat sie drei Millionen Alben und 32 Millionen Singles weltweit verkauft. Einen wichtigen Termin hat sie für 2019 auch schon: Am 11. Februar werden die Grammy Awards verliehen, Lipa ist nominiert in den Kategorien «Bester neuer Künstler» und «Beste Dance Aufnahme».