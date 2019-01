Platz zwei sichert sich Neueinsteigerin Alice Merton mit «Mint». Udo Lindenberg fällt mit seinem Album «MTV Unplugged 2 - Live vom Atlantik» von Eins auf Drei zurück. Neu auf der Vier: Die Metalband Papa Roach mit «Who Do You Trust?». Vom zweiten auf den fünften Platz rutscht Herbert Grönemeyer («Tumult») ab.

In den Single-Charts setzt sich der deutsche Rapper Mero («Hobby Hobby») an die Spitze und verdrängt seinen Kollegen Shindy («Dodi»), der nun Dritter ist. Platz zwei behauptet US-Sängerin Ava Max («Sweet But Psycho»).