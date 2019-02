Baden-Baden (dpa) - Fast neun Jahre hat sich Dendemann für seine neue Platte Zeit gelassen - und es hat sich gelohnt: Mit «da nich für!» schafft es der 44-jährige Rapper erstmals an die Spitze der deutschen Albumcharts.

Er lässt damit die Backstreet Boys hinter sich, die mit «DNA» als Zweite ins Ziel kommen, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete.

Neu auf der Drei steht die britische Band Bring Me The Horizon («Amo»). Udo Lindenberg fällt mit seinem Album «MTV Unplugged 2 - Live vom Atlantik» von Drei auf Vier zurück. Den fünften Platz sichert sich die deutsche Gruppe Stimmen der Berge - ehemalige Sänger der Regensburger Domspatzen - mit «Deutsches Gold».

In den Single-Charts siegt Capital Bra mit «Prinzessa» und verdrängt den Rap-Kollegen Mero («Hobby Hobby») auf die Zwei. Platz drei geht an US-Sängerin Ava Max («Sweet But Psycho»).