Los Angeles (dpa) - Die ehemalige Teenie-Band Jonas Brothers hat ein Comeback angekündigt. «Wir sind zurück», twitterten die drei Brüder am Donnerstag.

In der Nacht zu Freitag soll die neue Single «Sucker» erscheinen. In der kommenden Woche sind die Musiker dann in der US-Late-Night-Show von James Corden zu Gast. Die Sendung stellte bereits einen kurzen Clip der Rubrik «Carpool Karaoke» online, der das Comeback ankündigt. Corden singt dabei mit seinen prominenten Gästen, während er mit dem Auto durch Los Angeles fährt.

Die Brüder Kevin (31), Joe (29) und Nick (26) Jonas gründeten ihre Popband 2005 und gingen mit den Backstreet Boys und Kelly Clarkson auf Tour. In Deutschland bekannt wurden sie auch durch den Disney-Fernsehfilm «Camp Rock», in dem sie neben der Sängerin Demi Lovato vor der Kamera standen. 2013 sagten die US-Amerikaner ihre Tour kurzfristig ab und gaben kurze Zeit später ihre Trennung bekannt.

Das jüngste Bandmitglied Nick heiratete im Dezember den Bollywood-Star Priyanka Chopra. Joe ist mit der «Game of Thrones»-Schauspielerin Sophia Turner verlobt. In den vergangenen Monaten hatten Fans und Medien immer wieder über ein Comeback spekuliert.