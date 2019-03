Berlin (dpa) - Die britische Sängerin Bonnie Tyler (67) bringt zwar ein neues Album heraus, will aber, dass das Publikum auch nach ihren jahrzehntealten Songs verlangt.

«Wenn sie meine alten Hits nicht wollten, wäre ich verdammt enttäuscht», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur . Sie liebe es, «It's a Heartache» zu singen oder «Lost in France»: «Wer meine alten Songs nicht mag, sollte lieber nicht zu meinen Auftritten kommen», scherzte die 67-Jährige. «Aber natürlich bringe ich auch fünf oder sechs von den neuen Songs.»

Am Freitag veröffentlicht Tyler ihr neues Studioalbum «Between The Earth And The Stars», auf dem sie unter anderem in Duetten mit Rod Stewart, Cliff Richard und Francis Rossi von Status Quo zu hören ist. Ihre Tour startet sie am 28. April in München. Geplant sind mehrere Dutzend Konzerte in ganz Europa, mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Benelux-Staaten. Für die aus Wales stammende Künstlerin ist es auch eine Jubiläumstour, sie steht seit genau 50 Jahren auf der Bühne.

Der Wandel in der Musikbranche macht ihr nach eigenen Angaben nicht viel aus. «Von "Total Eclipse of the Heart" habe ich an manchen Tagen 50 000 Singles verkauft, das kommt heute nicht mehr vor, mit den ganzen Downloads, Spotify und anderen Dingen», sagte sie. «Aber ich war immer auch eine unbefangene Künstlerin, mit meiner Band gehe ich seit 20 Jahren auf Tour. Es macht uns einfach viel Spaß.»