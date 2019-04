Meerhout (dpa) - Nach einer Pause im Jahr 2018 hat das Groezrock Festival in diesem Jahr wieder Tausende Punkrock- und Skafans ins belgische Meerhout gelockt.

Mit den Headlinern Jawbreaker, Dropkick Murphys und Millencolin setzte das Musikfestival allerdings auf etwas weniger bekannte Bands als noch in den vergangenen Jahren, als unter anderem Deftones , Refused, Parkway Drive oder Sum 41 auftraten.

Zum Schutz vor dem Aprilwetter hatten die Veranstalter über den meisten der fünf Bühnen große Zelte aufgebaut, was sich vor allem am schauerträchtigen Samstag bewährte.

Unter den insgesamt 85 Bands waren auch einige alte Bekannte des Groezrock. Comeback Kid, Defeater oder A Wilhelm Scream spielten in der Vergangenheit mehrfach auf dem Festival, das Anfang der 90er Jahre startete. So fühlte sich Groezrock etwas wie ein «Best of» an.

Beim Booking der Bands legten die Veranstalter offenbar auch Wert auf einen größeren Frauenanteil in der sonst sehr männlich dominierten Szene. So spielten unter anderem Bad Cop/Bad Cop, Not On Tour sowie Brutus.

Entgegen dem Trend von immer teurer werdenden Tickets für Festivals sank der Preis für das Kombi-Ticket für beide Tage im Vergleich zu 2017 leicht.

Das Groezrock findet klassischerweise jährlich am letzten April-Wochenende statt und eröffnet damit den Festival-Sommer für viele Fans der härteren Musik. 2018 hatten sich die Veranstalter dazu entschieden, eine Pause mit dem Open Air einzulegen.

Das Festival sei von Freiwilligen organisiert und es hätten sich mehrere Leute aus verschiedenen Gründen aus dem Orga-Team verabschiedet. Statt des Open Airs gab es im Oktober 2018 eine eintägige Indoor-Version.