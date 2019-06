So waren "Rock am Ring" und "Rock im Park"

Nachdem im vergangenen Jahr die Besucherzahl am Nürburgring nur bei rund 70.000 gelegen hatte, hat das Festival in diesem Jahr (85.000 Besucher) auch wieder auffällig mehr junge Musikfans angezogen.

Sie waren mit Spannung erwartet worden: Farin Urlaub , Bela B und Rodrigo González , bekannt als "Die Ärzte", haben bei Rock am Ring und Rock im Park zwei exklusive Deutschland-Konzerte gespielt. Dabei war der Druck für die Punkrocker enorm, immerhin hatte Veranstalter Marek Lieberberg schon ein Jahr zuvor das Kommen der Band angekündigt und damit die Erwartungen hochgeschraubt.

Berechtigt, wie sich spätestens am Samstagabend in der Eifel bei Rock am Ring zeigt. Weit über zwei Stunden unterhalten "Die Ärzte" ein Publikum, dass so zahlreich selbst bei Deutschlands Festival-Gigant nur selten zu sehen ist. Über 30 Lieder aus mittlerweile fast vier Jahrzehnten Bandgeschichte sind die Gegenleistung für das in sie gesetzte Vertrauen - "Die Ärzte" rocken den Ring lange, laut und standesgemäß humvorvoll.

Tränen der Rührung

Die große Beachtung für Farin, Bela und Rod ist allerdings das Pech der Trash-Metal-Ikonen Slayer. Die spielen zeitgleich auf der zweiten großen Bühne, daher können deutlich weniger Rock-Fans als eigentlich angebracht den US-Amerikanern, die sich auf Abschiedstournee befinden, Adieu sagen. Doch weder die Ärzte-Rückkehr noch der Slayer-Abschied sind der emotionalste Moment des Samstags. Feine Sahne Fischfilet, Ende Juni auch in Münster auf dem Vainstream zu sehen , sind am Nachmittag auf der Hauptbühne angesagt. Zu einer Zeit also, zu der viele Besucher üblicherweise noch auf den Campingplätzen verweilen. Doch die zwischenzeitlich vom Verfassungsschutz beobachtete Band, die vor allem rund um das "Wir sind mehr"-Konzert in Chemnitz im vergangenen Jahr bundesweit Schlagzeilen gemacht hat, trifft ganz offensichtlich den Zeitgeist. Die gesamte Boxengasse am Ring ist voll, als die Band die Bühne betritt. Und wenig später rätseln selbst langjährige Besucher des Festivals, wann denn wohl das letzte Mal zu dieser Uhrzeit eine solche Stimmung am Ring herrschte. Sänger Jan "Monchi" Gorkow kann ob der Zuneigung der Masse seine Tränen nicht zurückhalten.

Umjubelter Abschluss

Bereits am Freitag stechen am Ring vor allem die Auftritte der Alternative-Rock-Heroen Shamshing Pumpkins sowie die gemeinsame Show von Slash, dem ehemaligen Gitarristen von Guns n' Roses, und Myles Kennedy & The Conspirators hevor. Kennedy singt ganz unaufgeregt so, wie man es sich von Guns n' Roses-Frontmann Axl Rose live immer gewünscht hätte. Das hören auch Christian Holzapfel und Gerrit Kuhl. Die beiden Gitarristen der Band Dead Memory, die zuvor auf einer kleinen Bühne am Rande des Festivals gespielt haben, schauen aber vor allem Slash auf die Finger. "Ein bisschen Gitarre spielen kann der wohl", urteilt Holzapfel mit einem schelmichen Grinsen. Und auch Billy Corgan, Sänger der Smashing Pumpkins, ist auf der Bühne sein Alter zwar anzusehen, musikalisch aber ist Corgan noch immer ein echtes Erlebnis. Slipknot sowie Materia gemeinsam mit Casper sorgen dann am letzten Festivaltag für einen ebenso gelungenen wie umjubelten Abschluss auf den Bühnen.