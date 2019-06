100 Bands auf 5 Bühnen: Das Deichbrand Festival 2019

Ein gewohnt abwechslungsreiches Programm gibt es auch in diesem Jahr auf die Ohren. Hier werden musikalische Grenzen geöffnet. Neben feinster Rockmusik in all ihren Facetten findet intelligenter Hip Hop seinen Platz auf der Bühne, ebenso wie fette elektronische Beats.

Der eine Fan wird bei den Chemical Brothers , Two Door Cinema Club oder The Kooks das Tanzbein schwingen, der nächste rockt eine Runde mit Feine Sahne Fischfilet, Johnossi und Biffy Clyro. Jeden Tag bieten die beiden Hauptbühnen über 12 Stunden Musik. Wer danach immer noch nicht müde ist, darf in der kuscheligen Jever Hafenbar weiter zu den aufstrebenden Bands Adam Angst Marathonmann abrocken.

Neben dem umfangreichen musikalischen Programm gibt es von Freitag bis Sonntag u.a. Poetry Slam im Palastzelt. Außerdem stehen den Besuchern des Festivals diverse Workshops zur Verfügung. Langeweile kommt da garantiert nicht auf. Denn wer wollte sich nicht einmal im (Bier)Yoga versuchen, eine Kletterwand erklimmen, beim Hula Hoop die Hüften kreisen lassen oder bei der Slackline seinen Gleichgewichtssinn erproben?

Tickets für die große Sause sind auf der Homepage des Festivals unter www.deichbrand.de verfügbar.

Alle bisher bestätigten Acts: THIRTY SECONDS TO MARS, THE CHEMICAL BROTHERS, BIFFY CLYRO, FETTES BROT, ALLIGATOAH, CRO, BONEZ MC & RAF CAMORA, THE KOOKS, TWO DOOR CINEMA CLUB, FEINE SAHNE FISCHFILET, WHITE LIES, WANDA, MADSEN, SAMTV UNPLUGGED, DENDEMANN, LEFT BOY, VSK, TOCOTRONIC, DONOTS, TOM WALKER, TOM GRENNAN, KODALINE, ARKELLS, BLOOD RED SHOES, JOHNOSSI, FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES, DEAF HAVANA, THE HUNNA, SKINDRED, SUBWAY TO SALLY, SWISS & DIE ANDERN, DRUNKEN MASTERS, FRITTENBUDE, DIE HAPPY, ROGERS, DE STAAT, ANNISOKAY, RUSSKAJA, MOTRIP & ALI AS, CHEFBOSS, NURA, JUJU, MARVIN GAME, ADAM ANGST, MARATHONMANN, FIL BO RIVA, NEUFUNDLAND, FOXING, SUPERSCHANDE, BLOODHYPE, TALCO, MINE, SOOKEE, GRAY NOIR, OUR MIRAGE, JOSHI MIZU, BRKN, THE PROSECUTION, KELVYN COLT, BEAUTY AND THE BEATS, WATCH OUT STAMPEDE, THE WAKE WOODS, BHZ, ODEVILLE, GRILLMASTER FLASH, SCUMBAG MILLIONAIRE, BETAMENSCH, MAGMA WAVES.

Electronic Selection:

AMELIE LENS, CHARLOTTE DE WITTE, DAVE CLARKE, THE BLOODY BEETROOTS, ANDHIM, ALEX CARUSO, ANDRÉ WINTER, ANNETT GAPSTREAM, ANAHIT, CARLO RUETZ, CHRIS ZIPPEL, DANIEL JAEGER, DAVIDÉ, DIRTY DOERING, DISTALE, FARRAGO, GIORGIA ANGIULI, HATZLER, JAMIE LOCA, JOYHAUSER, KUESTENKLATSCH, LA FLEUR, LEXER, LEXY & K-PAUL, LICHTRAUM, MIYAGI, NICONÉ, NINA HEPBURN, OLIVER HUNTEMANN, OLEK, PAJI, PASCAL M., REY&KJAVIK, VARGO