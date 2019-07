Stockholm (dpa) - Der US-Musiker Asap Rocky muss nach einer Schlägerei in Schweden länger in Untersuchungshaft bleiben. Das teilte das Bezirksgericht von Stockholm am Freitag nach einer Verhandlung hinter verschlossenen Türen mit.

Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft damit wie beantragt mehr Zeit, um ihre Voruntersuchungen abzuschließen und zu prüfen, ob sie Anschuldigungen gegen den Rapper vorbringen will.

Dafür habe die Staatsanwaltschaft nun bis zum kommenden Donnerstag um 11.00 Uhr Zeit. Die alte Frist wäre am Freitag ausgelaufen. Der Verteidiger des 30-Jährigen, Slobodan Jovicic, kritisierte den Beschluss. «Tief in meinem Herzen fühle ich, dass das zutiefst ungerecht ist», sagte er.

Wegen einer auf einem Video dokumentierten Schlägerei sitzt Asap Rocky bereits seit zwei Wochen in Untersuchungshaft. Der Rapper war Anfang Juli nach einem Konzert festgenommen worden, weil er Tage zuvor in eine Schlägerei in Stockholm verwickelt gewesen sein soll. Der Musiker gibt an, sich lediglich selbst verteidigt zu haben. Wegen der Untersuchungshaft wurden mehrere seiner Auftritte abgesagt - auch der auf dem Hip-Hop-Festival «Splash!» in Sachsen-Anhalt.