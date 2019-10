London (dpa) - 50 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung ist das Beatles-Album «Abbey Road» nicht nur Kult, sondern schon wieder spitze: Die Neuausgabe mit frisch bearbeiteten Titeln und bislang ungehörtem Material ist direkt auf Platz eins der britischen Charts geklettert.

In den deutschen Charts schoss das Beatles-Werk auf Platz zwei. In der UK-Hitliste stellte das Werk noch einen Rekord auf: jenen des Albums mit dem längsten Zeitraum zwischen den Spitzenplatzierungen, teilte die britische Charts-Organisation am Freitag mit. Bei «Abbey Road» betrug die Zeit 49 Jahre und 252 Tage - 127 Tage länger als der bisherige Rekordhalter, das «Sgt. Pepper»-Album der Beatles . Das achte Studioalbum war zu seinem 50. Geburtstag 2017 neu aufgelegt worden und ebenfalls auf Platz eins gelandet.

Der neuerliche Erfolg des aufgefrischten elften Studioalbums freute auch Ex-Beatle Paul McCartney . «Es ist schwer zu glauben, dass sich Abbey Road nach all diesen Jahren immer noch behaupten kann. Aber wiederum ist es einfach ein verdammt cooles Album», twitterte er.