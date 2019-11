Caspers und Marterias "Tanz auf dem Pulverfass"

Denn mit den beiden Shows am Samstag und Sonntag holten die Rapper ihr Open-Air-Konzert im August in Essen nach, das abgebrochen werden musste, nachdem orkanartige Böen einen der LED-Bildschirme abrissen und 28 Menschen verletzt wurden.

Feucht fröhliches Fest

Im Schatten der Ereignisse am Baldeneysee standen die Nachholkonzerte in der Oberhausener König-Pilsener- Arena aber keineswegs. Ganz im Gegenteil: Die 10.000 Fans ebenso wie die beiden Künstler feierten ein – definitiv feucht fröhliches – musikalisches Fest der Extraklasse, das einzige was zählte, war das Jetzt.

Nachhol-Konzert in Oberhausen: Die deutschen Rapper Casper & Marteria bespielen an zwei Abenden (16./17.11.) die König-Pilsener-Arena.

Am ersten von zwei Abenden mit 10.000 Fans.

Im September musste in Essen ihr Open-Air-Konzert abgebrochen werden , nachdem eine große LED-Leinwand ins Publikum gestürzt ist. 28 Menschen wurden verletzt.

„Ganz ganz viel Liebe, an alle, die in Essen dabei waren“, betonte Marteria in einer Botschaft, die Fans zu Tränen rührte, ohne aber alte Wunden aufzureißen. Ihr Versprechen, einen Nachholtermin zu finden an dem auch alle Verletzten da sein konnten, gaben die Künstler schon wenige Tage nach dem Abbruch bekannt und lösten es in Oberhausen ein mit einer grandiosen Show, die auch am zweiten Tag noch Überraschung bereithielt und die Fans Macken und Muskelkater von den unzähligen Moshpits glückselig in Kauf nehmen ließ.

Tour-Abschluss und letzte gemeinsame Show

Aber nicht nur das Nachholkonzert, sondern auch ihren Tour-Abschluss und letzte gemeinsame Show spielten Casper und Marteria an diesem Wochenende: Für die beiden Rapper schien das ein noch größerer Ansporn, buchstäblich die Hütte abzureißen und den Fans, die ab den frühen Morgenstunden an der Oberhausener Arena warteten, ein Spektakel zu bieten, das noch lange nachhallt.

Reine Hiphop-Klischees bedienten Marteria und Casper, die auch am „Wir sind mehr“-Konzert in Chemnitz im vergangenen Jahr mitwirkten, keinesfalls: Mit Liedern wie „Sirenen“ und „Bengalische Tiger“ und starker Symbolik auf den riesigen Leinwänden setzten sie ein starkes Zeichen gegen Nazis.