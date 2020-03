New York (dpa) - US-Sänger Neil Diamond (79) hat seinen Hit-Klassiker «Sweet Caroline» im Zeichen der Corona-Krise umgedichtet. «Passt auf euch auf dort draußen! «Hands...washing hands..», schrieb der Musiker am Sonntag auf Twitter und verlinkte ein Video, in dem er vor einem brennenden Kamin zur Gitarre greift.

Dies seien harte Zeiten, zusammen singen würde vielleicht helfen, erklärt Diamond und stimmt den Song «Sweet Caroline» an, allerdings mit neuen Textpassagen. Statt «Hands, touching hands», also Hände berühren sich, ruft er mit «Hands, washing hands» zum Händewaschen auf. Der Refrain «touching me, touching you» wird in der neuen Version zu «Don't touch me, I won't touch you». Damit rät Diamond vom gegenseitigen Anfassen ab.

Durch Hit-Songs wie «Sweet Caroline», «Cracklin' Rosie», «You Don't Bring Me Flowers» und «Red Red Wine», die sich mehr als 100 Millionen Mal verkauften, wurde Diamond zum Weltstar. Vor zwei Jahren brach der Musiker eine Tour ab, nachdem bei ihm Parkinson diagnostiziert wurde. Damals teilte er mit, keine Konzerte mehr zu geben, trotz seiner Krankheit wolle er aber weiter Musik schreiben.