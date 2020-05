Berlin (dpa) - Der irisch-amerikanische Sänger Angelo Kelly hat sich mit einem emotionalen Statement von den Fans der Kelly Family verabschiedet. Er habe es genossen, wieder für dreieinhalb Jahre mit seinen Geschwistern zusammenzuarbeiten, sei aber auch an seine Grenzen gestoßen, erklärte der 38-Jährige in der Nacht zum Freitag in einem kurzen Video auf Instagram.

«Ich glaube, wir haben viel, viel mehr erreicht und viel, viel mehr erlebt als wir erwartet hatten. Aber ich muss auch sagen, es war sehr, sehr viel Arbeit, besonders für mich. Ich bin ja jemand, der alles zu extrem macht vielleicht.»

Die Fans reagierten auf die Nachricht gerührt: «Danke für die unbeschreibliche Zeit, die wir erleben durften», schrieb eine Nutzerin. Eine andere zeigte Verständnis für den Ausstieg: «Schade, aber diese doppelte und dreifache Belastung, die du da hingelegt hast, war knochenhart!»

Trotz der traurigen Umstände sandte Angelo aber auch eine positive Botschaft an die Fans: «Es gab die Kelly Family vor mir, es wird sie auch danach geben, und ich werde das immer unterstützen», sagte der Sänger. Das unterstrich er noch einmal mit einem Eintrag neben dem Video: «Die Band verlasse ich, aber die Familie nie!!»

Angelo Kelly wuchs als jüngster Spross der berühmten Kelly Family auf und wurde mit ihr zu einem Star. Heute steht er selbst mit seiner Frau Kira und seinen fünf Kindern auf der Bühne. Ihr Album «Irish Heart» stieg 2019 auf Platz zwei der deutschen Albumcharts ein. Die jüngste Tournee von «Angelo Kelly & Family» war ausverkauft.