Billboard-Charts USA Top 10 (Alben) Ermittelt vom Billboard Magazine, New York Von dpa Mittwoch, 26.08.2020, 15:41 Uhr Platz Vorwoche Titel Artist 1. ( 1.) Folklore Taylor Swift 2. ( 3.) Shoot For The Stars Aim For The Moon Pop Smoke 3. ( 2.) Legends Never Die Juice WRLD 4. ( - ) Rich Slave Young Dolph 5. ( 6.) Hamilton: An American Musical Original Broadway Cast 6. ( 4.) Pray 4 Love Rod Wave 7. ( 9.) My Turn Lil Baby 8. ( 8.) Blame It on Baby DaBaby 9. ( - ) Hollywood's Bleeding Post Malone 10. ( - ) Fine Line Harry Styles © dpa-infocom, dpa:200826-99-317421/3 Schlagwörter Schlagwörter des Artikels "USA Top 10 (Alben)" Billboard Taylor Swift Moon Pop Smoke