Berlin (dpa) - Die Pop-Diva Mariah Carey («Hero», «All I want for Christmas») hat während der Arbeit an ihrem fünften Studioalbum «Daydream» (1995) auch an einem Alternative-Rock-Album gearbeitet, wie sie jetzt erzählt.

«Nur zum Spaß, aber es hat mich durch ein paar düstere Tage gebracht», verriet die 50-Jährige am Sonntag (Ortszeit) bei Twitter .

In dem Post teilte sie ein Video, das mit Musik unterlegt ist, die etwas an den Grunge-Rock von Nirvana erinnert - und in dem im Hintergrund auch ihre Stimme zu hören sein soll. Außerdem ist in dem Clip eine Passage aus ihren Memoiren «The Meaning of Mariah Carey » zu lesen, die am Dienstag erscheinen: «Ich wollte mich befreien, loslassen, meinen Kummer ausdrücken - aber ich wollte auch lachen», heißt es dort.

Am Ende des Videos, das Carey jetzt teilte, wird das Cover des 1995 erschienen Albums «Someone's Ugly Daughter» einer Grunge-Band namens Chick eingeblendet. Das Musikportal «Pitchfork» zitiert einen Sprecher Careys mit den Worten, die Sängerin habe das Album geschrieben, produziert und die Background-Stimmen auf allen Tracks eingesungen. Auch habe sie ein Video der Band produziert.

