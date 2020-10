Baden-Baden (dpa) - Die Ärzte haben sich mit ihrem neuen Album «Hell» direkt an die Spitze der deutschen Album-Charts gesetzt. Es ist bereits das zehnte Nummer-eins-Album der Berliner Punkband, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo Gonzalez ließen keinen Geringeren hinter sich als «The Boss» Bruce Springsteen , der mit «Letter To You» an zweiter Stelle in die Charts startet. Als weitere Neueinsteiger folgen Pur («100 % Das Beste aus 40 Jahren»), Eisbrecher («Schicksalsmelodien») und Joe Bonamassa («Royal Tea») auf den nächsten Plätzen.

In den Single-Charts übernimmt der Hip-Hopper Bonez MC mit «Angeklagt» die Spitze und verdrängt «Mood» von 24kGoldn feat. Iann Dior auf Platz zwei. Neu auf der Drei: «Million Dollar A$$» von Katja Krasavice feat. Fler.

© dpa-infocom, dpa:201030-99-148738/2