Baden-Baden (dpa) - Kool Savas hat mit seiner neuen Platte «Aghori» direkt die Spitze der deutschen Album-Charts übernommen. Es ist das sechste Nummer-eins-Album des Berliner Rappers, wie GfK Entertainment mitteilte.

Hinter Kool Savas steigt sein Genre-Kollege FiNCH ASOZiAL mit «Fliesentisch Romantik 2» als Zweiter in die Charts ein. Neu sind auch Mogwai («As The Love Continues») als Dritte und Harakiri For The Sky («Maere») als Vierte. Vorwochensieger Schiller («Summer in Berlin») fällt auf den fünften Platz zurück.

In den Single-Charts setzen sich Bausa & Apache 207 mit «Madonna» an die Spitze. Dahinter folgen Nathan Evans («Wellerman») und Kasimir1441, badmómzjay & WILDBWOYS («Ohne Dich»).

