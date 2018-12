Berlin (dpa) - Sexsucht, Depression, Begierde und Einsamkeit - gleich bei ihrem ersten Film ist Stacy Martin volles Risiko gegangen. Aber die Sprung ins kalte Wasser hat sich gelohnt. Mit Lars von Triers «Nymphomaniac» (Teil 1 +2) ging für die Schauspielerin die Tür weit auf.

Dabei hielt sich im Vorfeld hartnäckig das Gerücht, das Psychodrama des Dänen sei womöglich ein Hardcore-Porno. Sicher, es gibt reichlich nackte Haut und Sex in allen Positionen zu sehen, und doch handelt es sich bei «Nymphomaniac» eher um eine Erbaungsgeschichte. Im Mittelpunkt steht die sexsüchtige Joe (Charlotte Gainsbourg), deren jüngere Version von Stacy Martin gespielt wird - die sich mit irritierender Gleichgültigkeit ihrer Sucht hingibt.

Eine große Ähnlichkeit zu Charlotte Gainsbourgs Mutter Jane Birkin war für Stacy Martin, die heute 28 Jahre alt wird, sicherlich kein Nachteil. Die Schauspielerin sieht aber darin nicht den Grund, warum sie als Anfängerin die Rolle bekommen hat, zumal Lars von Trier sie zunächst gar nicht engagieren wollte, wie Martin dem «Independent» verriet: «Ich habe sie (die Rolle) bekommen, weil ich einen guten Screen Test abgeliefert habe»,sagte sie.

Seit ihrem 16. Lebensjahr hat Stacy Martin, die mit ihren Eltern viele Jahre lang auch in Japan lebte, als Model gearbeitet. Für den Laufsteg hatte sie allerdings nicht das richtige Gardemaß. Nach dem Abitur verließ sie Paris und ging nach London, wo sie Theaterkurse besuchte, um Schauspielerin zu werden. An das Kino hatte die Tochter einer Engländerin und eines Franzosen dabei allerdings nicht unbedingt gedacht.

Inzwischen hat Stacy Martin seit «Nymphomaniac» (2013) in rund 20 internationalen Produktionen mitgespielt, die in Frankreich, Großbritannien und den USA entstanden sind. Sie war an der Seite von Tom Hiddleston und Jeremy Irons in dem dystopischen Science-Fiction-Film «High-Rise» (2015) zu sehen, spielte unter der Regie von Oscar-Preisträger Michel Hazanavicius («The Artist») in «Le Redoutable» die Frau von Jean-Luc Godard und war die Assistentin von J. Paul Getty (Christophe Plummer) in «Alles Geld der Welt» (2017).

Auch als Werbegesicht ist Stacy Martin gefragt. Die Schauspielerin macht Werbung für Mode und Parfüm von Miu Miu. Jetzt fehlen Stacy Martin eigentlich nur noch die ganz großen Hauptrollen.