Die erste deutsche Frau im All

Die Minuten, in denen die Flammen aus den Triebwerken der Endeavour fauchten und das Dach, auf dem sie mit vielen anderen Zuschauern stand, wackelte – ja, die waren schon aufreibend. Acht Minuten banges Zittern, bis der Start als geglückt galt. Doch als ihr Vater im Weltall kreiste und aus der besonderen Perspektive die Erde kartographierte, da war Insa Thiele-Eich schon längst wieder in ihrem Teenager-Alltag zwischen High School, Nebenjob und Freunden angekommen.

Angst? Nein, die hatte sie nicht um ihn. Sie wusste um die lange Zeit, die Gerhard Thiele auf seinen Einsatz gewartet hatte. Sie hatte miterlebt, wie er sich als Wissenschaftler vorbereitet und körperlich wie seelisch trainiert hatte. Raumfahrt – für die damals 16-Jährige ein Aufgabengebiet wie viele andere. So wie andere Väter morgens zur Arbeit in eine Werkstatt oder in ein Büro pendelten, gehörten Orte wie Cape Canaveral ganz selbstverständlich zu den Arbeitsorten ihres Vaters.

„ Das ist für mich wie eine lange Dienstreise. Das ist für mich wie eine lange Dienstreise. “ Insa Thiele-Eich

Genauso selbstverständlich erzählte Insa Thiele-Eich nichts, als sie sich vor gut zwei Jahren bewarb, um auch Astronautin zu werden. „Die Astronautin“ war ein Auswahlverfahren überschrieben, das sich auf die Suche nach einer Kandidatin aus Deutschland machte, die einer zukünftigen privaten Forschungsmission ins All angehören sollte. Thiele-Eich, promovierte Meteorologin und damals zweifache Mutter, sah darin die Chance. „Ich war ganz egoistisch. Ich ­habe gedacht „Cool! Ich bin deutsch und eine Frau – ich kann mich bewerben.“ Thiele-Eich stach zusammen mit der Astrophysikerin ­Suzanna Randall über 400 junge Frauen aus. Seit August 2017 bereiten sie sich gemeinsam auf einen Flug ins All vor, der im kommenden Jahr stattfinden soll.

Gleichberechtigung im All

Gleichberechtigung als Normalität? Je mehr sie als Lobbyistin für Frauen in Naturwissenschaften und in der Rolle der „Astronautin“ Entscheider, Lenker, Journalisten traf, desto häufiger stellte Thiele-Eich fest, dass die Gesellschaft in Deutschland davon noch entfernt ist. Und sie wunderte sich. Über Einstellungen, Haltungen, Fragen, die immer wieder Zweifel spüren ließen, dass Frauen nicht für das All geeignet seien. Erfahrungen, die den Kampfgeist der 35-Jährigen weckten. Aus der eigennützigen Idee, die Chance auf eine ganz besondere Forschungsperspektive zu nutzen, wurde die ehrgeizige Mission, Frauen in Astronautenteams „normal“ zu machen.

Eine Normalität herzustellen, die sie vor 20 Jahren in den USA erlebt hatte, als ihre Familie mit den Angehörigen der internationalen Raumfahrerteams ­Barbecues veranstaltete und sie die Kinder anderer Astronautinnen hütete. „Ich habe gesehen, dass Väter Astronauten sind – und Mütter auch.“ Tatsächlich müssen Männer wie Frauen in den Auswahlverfahren für Astronautenausbildungen die gleichen psychologischen und medizinischen An­forderungen erfüllen und dasselbe lernen. Einzig bei der ­Beurteilung der körperlichen Fitness werden die physiologischen Unterschiede berücksichtigt.

Raumfahrt ist Teamwork

Anders als noch zu Apollo-Zeiten sei der Beruf das Astronauten in den 2000er Jahren in den USA nicht mehr mit einem Heldenstatus verbunden gewesen. „Zu Zeiten der Mondlandung war noch mehr Heldentum dahinter. Bei den neueren Wissenschaftsastronauten ist das heute nicht mehr so – und das ist auch gut so.“

2020 wird Insa Thiele-Eich als erste deutsche Frau ins All fliegen. An der Uni Bonn forscht sie. Foto: dpa/„Die Astronautin“

Vielmehr habe sie die Arbeiten, die ihr Vater Gerhard erledigte, als Service für ein Team am Boden wahrgenommen. „Er hat Experimente durchgeführt, mit deren Ergebnissen andere weiterforschen konnten.“ Raumfahrt sei für sie daher Teamwork. „Es ist ein schöner und vielfältiger Job, selten noch dazu, aber letztendlich doch in vielen Dingen ein ganz normaler Job.“

Vorurteile im Alltag

Ihr Alltag als dreifache berufstätige Mutter befeuert oftmals ihren Kampfgeist für Gleichberechtigung. Sie kann sich leidenschaftlich echauffieren über einen vorsortierten Tisch in der Buchhandlung: Hier die Abenteuerbücher „für Jungs“ und nebenan die Prinzessinnenbücher „für Mädchen“. Dem Hersteller einer Kugelbahn für Kinder habe sie kürzlich geschrieben, dass sie sich sehr über dessen Katalog wundere, in dem auf Fotos nur Jungen mit dem Spielzeug spielten. „Das ist schon eine eindeutige Botschaft. Früher habe ich das eher weggezuckt und mich gefragt: Was kann ich da schon ändern? Heute fühle ich mich genötigt, etwas zu sagen.“

„ Ich bin aus meiner eigenen Blase katapultiert worden. Ich bin aus meiner eigenen Blase katapultiert worden. “ Insa Thiele-Eich

Ihr Alltag konfrontiere sie oft auch mit Vorurteilen gegenüber arbeitenden Frauen. Wie kürzlich, als sie mit ihrem Sohn in der Bahn unterwegs war: Der Kleine hatte keine ­Socken an, jemand sprach sie darauf an. Sie erwähnte, für die Arbeit unterwegs zu sein. Der Blick ihres Gegenüber sagte alles: „Ach, Sie arbeiten auch noch?! Na, dann ist ja alles klar.“ Vorurteile, die für sie lange nicht vorstellbar waren. „Ich bin aus meiner eigenen Blase katapultiert worden“, sagt Thiele-Eich. Während ihrer Jugend und des Studiums in den USA habe sie nie solche Momente erlebt.

Die Schuld der Sozialisation

„Mein Mann macht Elternzeit. Ich mache mein volles Pensum: 70 Prozent Uni und 50 Prozent ,Astronautin‘.“ 120 Prozent? „Ja, ja“, lächelt Thiele-Eich. Natürlich kann die promovierte Meteorologin rechnen. Sie ist Forscherin mit Leib und Seele und brennt dafür, ins All zu fliegen. Und doch möchte sie öffentlich allein als Naturwissenschaftlerin gesehen werden. „Für die zweiwöchige Mission ist es völlig unerheblich, ob ich Mutter bin. Das ist für mich wie eine lange Dienstreise.“ Alles andere beruhe auf Organisation und Logistik. Ein Lieferdienst bringt die Gemüsekiste, alle zwei Wochen findet ein Großeinkauf statt und die Haushaltshilfe kommt wöchentlich. Es brauche mit Baby derzeit Jonglier-Fähigkeiten, aber sie habe die Energie dazu.

Wie erklärt sie sich, dass bislang so wenige Frauen ins All geflogen sind – und keine von ihnen aus Deutschland stammte? Thiele-Eich glaubt, dass die Ursache zu einem guten Teil in der Sozialisation der Frauen begründet ist, sicher nicht in ihrer Qualifikation. „Frauen sagen „Ich hab was gut gemacht“, wenn sie es zu 120 Prozent gut gemacht haben.“ Auch ihr falle es nicht leicht, stolz auf sich zu sein. Sie neige wie viele Frauen dazu, Erfolge zu relativieren. „Das ist etwas, das uns ansozialisiert wird.“ Laut einer Untersuchung aus den USA würden sich Frauen für einen Job bewerben, wenn sie die Kriterien der Beschreibung zu 100 Prozent erfüllten. Männern genügen 60 Prozent. Vielleicht sei das auch ein Grund, wieso es bisher keine deutsche Astronautin gebe.

Insa Thiele-Eich fliegt 2020 ins All Insa Thiele-Eich ist Meteorologin an der Uni Bonn und hat über die Auswirkungen des Klimawandels auf Bangladesch promoviert. Zurückgegriffen hat sie dafür auch auf die Erkenntnisse, die ihr Vater Gerhard Thiele während des Space-Shuttle-Fluges STS-99 Anfang 2000 sammelte. Vor knapp zwei Jahren wurde sie zusammen mit Dr. Suzanna Randall bei der privaten Wettbewerbsinitiative „Die Astronautin“ ausgewählt, um 2020 im Rahmen einer privat finanzierten Mission zur Raumstation ISS zu fliegen. Seitdem absolvieren beide ein Ausbildungsprogramm, innerhalb dessen sie beispielsweise ihre Tauchscheine auffrischen und Parabelflüge absolvieren. Hinter dem Wettbewerb steht eine Stiftung, deren Ziel es ist, „Mädchen und junge Frauen für die Raumfahrt sowie Naturwissenschaften und Technik zu begeistern.“ Per Crowdfunding werden ihre Aktivitäten mitfinanziert. Airbus und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gehören zu den Unterstützern. ...

Wissenschaftliche und persönliche Fragen

Aus wissenschaftlicher Perspektive dürfte es sich lohnen, dass mehr Frauen im All arbeiten, forschen, sich bewegen. Es gebe so viele Fragen, die noch offen seien, weil dafür Frauen physisch in der Schwerelosigkeit unterwegs sein müssten, um Daten zu liefern. Beispielsweise gebe es Indizien, dass sich die Sehkraft von Frauen in der Schwerelosigkeit erhalte – anders als bei den männlichen Astronauten.

Persönlich interessiert Thiele-Eich vor allem die Antwort auf eine ganz unwissenschaft­liche Frage: „Wie fühlt es sich an, wenn man komplett räumlich losgelöst ist von der Erde? Wenn alles, was man liebt, was einem vertraut ist, unten auf der Erde ist?“ Mit ihrem Mann habe sie, „als man sich noch nicht jederzeit Nachrichten ­schicken konnte“, immer gleichzeitig in den Himmel und auf einen bestimmten Stern geschaut, wenn sie auch an unterschiedlichen Orten waren. Was, wenn selbst diese Option fehlt? „Ich stelle mir vor, dass das ein sehr besonderes Gefühl ist, das ich nur dort haben kann.“