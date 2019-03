Die Tour zum Album beginnt mit den Sommer Open-Airs: 19.07.2019 - Weißenfels, 20.07.2019 - Rathenow, 25.07.2019 - Finkenstein, 27.07.2019 - Zwickau, 29.07.2019 - Bad Hersfeld, 30.07.2019 - Friedrichshafen, 31.07.2019 - Calw-Hirsau, 02.08.2019 - Bad Elster. In Hamburg tritt sie am 08.09.2019 in der Elbphilharmonie auf. Ab dem 21. Oktober geht sie auf Herbsttournee. Tourstart ist Dresden.