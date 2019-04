Florenz (dpa) - Wenige Wochen vor dem Start seiner Deutschland-Tour hat sich Elton John (72) im Rollstuhl gezeigt. «Nicht mal ein verstauchter Knöchel konnte mich davon abhalten, eines der schönsten Museen der Welt zu sehen», schrieb der britische Musiker am Donnerstag auf Instagram.

Dazu postete er ein Foto, auf dem er im Trainingsanzug im Rollstuhl sitzt und einen Schmollmund zieht. Das Foto wurde im Kunstmuseum Uffizien in Florenz aufgenommen.

Viele Fans wünschten dem Sänger («Your Song») schnelle Genesung. «Noch immer ein guter Look», kommentierte Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (34) das Bild. Die frühere Tennisspielerin Billie Jean King (75) schrieb: «Fühl dich besser, mein Freund.»

Auf seiner mehrjährigen Abschiedstournee «Farewell Yellow Brick Road» will John ab Mai auch im deutschsprachigen Raum auftreten. Den Anfang macht am 1. Mai Wien. Der Brite musste bereits im vergangenen Herbst mehrere US-Termine wegen einer Ohrenentzündung absagen.

Zudem wurde bekannt, dass Elton John im Herbst seine Memoiren veröffentlicht. «Ich. Die Autobiografie» heißt das Werk, das vom bewegten Leben der Musik-Ikone erzählt. Darin berichte der Künstler von seinen Anfängen als Musikstudent, den Höhepunkten seiner Karriere und seinen Freundschaften zu anderen Ikonen wie Queen-Star Freddie Mercury und Prinzessin Diana, teilte der Heyne Verlag am Freitag in München mit, bei dem das Buch am 15. Oktober auf Deutsch erscheint. Auf den fast 800 Seiten gehe aber auch um seine Fehler und die jahrelange Drogensucht. Der Star blicke schonungslos offen auf ein halbes Jahrhundert Musikgeschichte zurück. Laut Verlag ist es die erste Autobiografie des Musikers.