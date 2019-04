Köln (dpa) - Der Journalist und Schriftsteller Günter Wallraff (76) hat sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad schwer verletzt. «Ich bin noch in der Klinik, das dauert alles noch», sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Er sei vier Stunden lang operiert worden. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» online darüber berichtet.

Demnach war der Investigativjournalist («Der Aufmacher», «Ganz unten») kürzlich in Köln auf dem Nachhauseweg mit dem Vorderrad am Bordstein hängengeblieben und gestürzt. Dabei habe er unter anderem einen komplizierten Trümmerbruch im Oberschenkel sowie Kopfverletzungen erlitten.

Er hoffe, nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus mit Hilfe von Krankengymnastik wieder auf die Beine zu kommen, sagte Wallraff.