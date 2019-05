Stuttgart (dpa) - Otto Waalkes (70) hat das gesetzliche Rentenalter schon überschritten - aber der Ruhestand ist nicht in Sicht. «Leider kommen wieder große Projekte auf mich zu», sagte der Komiker am Donnerstagabend in Stuttgart.

Nach 50 Jahren in der Unterhaltungsbranche gebe ihm sein Beruf nach wie vor Energie - «weil mir die Arbeit Spaß macht».

Das gelte auch für seine Synchronrollen in Filmen wie «Ice Age» oder «Der Grinch»: «Im Studio vor der großen Leinwand mit Kopfhörern, das hält nicht besonders jung. Aber später, wenn du unterwegs bist auf Kinotour und dann siehst du dein Publikum - die Jungen, die Alten, die dazwischen -, das gibt dir einen Schub.»

In diesem Jahr wird Waalkes wieder als Schauspieler vor der Kamera stehen. «Ich spiele Catweazle, das ist ein alter Magier aus dem Mittelalter.» Der Film basiert auf einer britischen Serie aus den 1970er Jahren.