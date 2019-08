Berlin (dpa) - Demi Lovato hat ein schwieriges und schmerzvolles Jahr hinter sich. Die US-Sängerin («Sober») war Ende Juli 2018 in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden. Sie soll eine Überdosis einer unbekannten Substanz genommen haben.

Ihre Suchtprobleme hat Demi Lovato, die heute 27 wird, nie verschwiegen. Auch über ihre psychischen Probleme hatte sie immer wieder geredet. Aber nach einem Reha-Aufenthalt, hat sie sich in letzter Zeit stark auf ihre Genesung konzentriert hatte. Jetzt ist die Sängerin und Schauspielerin wieder voller Tatendrang.

Sie hat mit Scooter Braun seit Mai einen neuen Manager. Ein echtes Schwergewicht der Branche, der sich auch um Justin Bieber und Ariana Grande kümmert. Und Demi Lovato arbeitet offenbar an einem neuen Album. Auf Instagram verriet sie, dass die neue Musik so «ehrlich wie möglich» sein wird. Was sie genau darunter versteht, ließ sie allerdings offen.

Sich selbstbewusst von Abhängigkeiten lösen - darum geht es im Leben von Demi Lovato. Musikalisch hat sie diesen Weg schon mit ihrem Album «Confident» (2015) eingeschlagen. Früher hätte sie immer versucht, die Erwartungen des Publikums zu erfüllen, sagte sie in dem Apple-Podcast «Meet the Musician». «Ich habe mehr auf potenzielle Hits geschielt, anstatt alles sich ganz organisch entwickeln zu lassen.»

Immer wieder hat sich ihr Leben auch in ihrer Musik gespiegelt. «Skyscraper» ist solch ein Song, der 2011 erschien, nachdem die Pop-Sängerin sich zuvor in einer Reha wegen ihrer Essstörungen behandeln ließ.

Den Song verstand sie damals bereits als Symbol der Genesung, auch wenn er schon vor dem Zusammenbruch aufgenommen wurde. Bei «Skyscraper» gehe es darum, «diese Probleme zu überwinden. Es wird wieder alles gut. Auch wenn man am Boden ist, schafft man es wieder nach oben», sagte sie damals in einem Radio-Interview.

Geboren am 20. August 1992 in Albuquerque, der größten Stadt im US-Bundesstaat New Mexico, startete sie bereits mit sechs Jahren eine Schauspielkarriere. An der Seite der Jonas Brothers gelang dem ehemaligen Disney-Star dann mit einer Hauptrolle im Teenie-Film «Camp Rock» (2008) der ganz große Durchbruch. Sie spielte darin eine Sängerin mit eindrucksvoller Stimme.

2008, damals war sie 16, stellte Demi Lovato auch ihr Debütalbum «Dont Forget» (2008) vor, das ziemlich rockig ausgefallen ist. Schließlich war Demi früher einmal bekennender Metal-Fan. «Ich wollte ein Album machen, das ausgelassen klingt und einfach nur Spaß macht», beschrieb sie ihr Debüt. Mit ihrem zweiten Album «Here We Go Again» (2009) landete sie schließlich sogar auf Platz eins der US-Charts.