Berlin (dpa) - Der deutsch-portugiesische Schauspieler Manuel Cortez (40, «Schrankalarm») ist unter die Hypnotiseure gegangen. «Ich bin jetzt Hypnose-Therapeut, habe nach etwas über drei Jahren Ausbildung endlich mein Diplom gemacht», sagte Cortez am Rande der 26. Festlichen Operngala für die Deutsche Aids-Stiftung am Samstagabend in Berlin.

«Weil ich es ein bisschen schleifen lassen habe, hat es ein bisschen länger gedauert, viel länger als ich wollte. In der Hypnose gibt es aber auch so viele verschiedene Techniken und Möglichkeiten zu arbeiten.» Nebenbei ist der Schauspieler unter anderem als Sänger, Fotograf sowie Regisseur tätig.