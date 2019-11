Promi-Geburtstag vom 16. November 2019: Maggie Gyllenhaal

Berlin (dpa) - Es ist vorbei. Nach 25 Episoden in drei Staffeln ist die HBO-Serie «The Deuce» gerade zu Ende gegangen - und damit ein Projekt, auf das Maggie Gyllenhaal in ihrem Leben «am meisten stolz» ist, wie sie in der«Today»-Show verrät. Sie war als Produzentin und Schauspielerin dabei.

Die Serie spielt im Manhattan der 70er Jahre in der Gegend des Times Square, Rotlichtmilieu, wo in jener Zeit die amerikanische Pornoindustrie ihren Aufschwung nahm. Gyllenhaal verkörpert eine Prostituierte auf dem Straßenstrich, die bald Sexfilme produziert. Mehr als einmal bekommt sie dabei die Gelegenheit, viel nackte Haut zu zeigen. Heute wird die Mutter zweier Mädchen 42.

Dem Älterwerden kann die New Yorker Charakterdarstellerin durchaus Positives abgewinnen. So habe sie beispielsweise gelernt, sich mehr auf ihre innere Stimme zu verlassen, verriet sie im Frühjahr dem Magazin «Haarper's Bazaar» im Video-Interview. «Ich denke, meine Instinkte dienen mir - besonders beruflich.» Als sie noch jünger war, sei das eher nicht der Fall gewesen.

Geboren am 16. November 1977 in New York und aufgewachsen in Los Angeles, probierte sich Maggie bereits als 14-Jährige erstmals beim Film aus. Ihr Vater, der Regisseur Stephen Gyllenhaal, besetzte sie in ersten kleinen Rollen. Mit ihrem jüngeren Bruder Jake, ebenfalls Schauspieler, war sie im Highschool-Psycho-SciFi-Streifen «Donnie Darko» (2001) zu sehen (wie im richtigen Leben als seine Schwester), bevor das Jahr 2002 ihr schließlich die erotische Komödie «Secretary - Womit kann ich dienen?» den Durchbruch brachte - und die erste Nominierung für einen Golden Globe . Sie geht darin eine sadomasochistische Beziehung mit ihrem Chef, einem Anwalt (James Spader), ein.

Ein Jahr später fiel sie in George Clooneys Regiedebüt «Geständnisse - Confessions of a Dangerous Mind» positiv auf. In «The Dark Knight» (2008) gab sie Batmans (Christian Bale) Herzdame. 2015 klappte es dann mit einem Golden Globe: Sie wurde als beste Schauspielerin in der US-Mini-Serie «The Honourable Woman» geehrt. Darin setzt sie sich als Tochter eines Waffenhändlers für die Aussöhnung zwischen Palästinensern und Israelis ein.

Auch jenseits laufender Kameras bekennt Gyllenhaal Farbe in politischen Angelegenheiten, engagiert sich schon lang besonders für die Rechte von Frauen. «Feminismus bedeutet nicht mehr als die Gleichheit der Geschlechter, das ist alles, was es bedeutet», betont sie im Gespräch mit «Harper's Bazaar». Es habe sich da schon einiges getan, aber es gebe für Frauen noch einiges zu erreichen.

Zuletzt war sie im Netflix-Drama «The Kindergarten Teacher» (2018) zu erleben, in dem sie die Titelrolle übernommen hatte und eine Pädagogin darstellt, die von der Obsession ergriffen ist, einen Fünfjährigen gegen seinen Willen zum Wunderkind-Star zu machen.

Tatsächlich sind Gyllenhaals eigene Kinder kaum älter: Gloria ist 7, Ramona 13 Jahre alt. Vater der beiden Mädchen ist Peter Sarsgaard, mit dem die Schauspielerin seit Mai 2009 verheiratet ist. Die Familie lebt in Brooklyn.