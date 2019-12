Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Arnold Schwarzenegger (72, «Terminator») mag das Schenken lieber als beschenkt zu werden. «Gib etwas zurück, besonders während der Feiertage. Ich verspreche, es fühlt sich besser an, als ein Geschenk zu erhalten», postete er am Sonntag auf Instagram.

Dazu stellte er ein Video, das ihn am Samstag beim Verteilen von Geschenken an bedürftige Kinder und Jugendliche in Los Angeles zeigt. «Ich mache das jedes Jahr mit meinen Freunden», schrieb Schwarzenegger dazu. Er ist mit «True Lies»-Kollege Tom Arnold (60), der ebenfalls anwesend war, prominenter Unterstützer des jährlichen «Toy Giveaway»-Events. Als Schauspieler war er zuletzt im Film «Terminator: Dark Fate» im Kino zu sehen.