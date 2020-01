Berlin (dpa) - Sie ist einer der größten Stars in Hollywood, er hat sich einen guten Namen als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent gemacht: Julianne Moore (59) und Bart Freundlich , der heute 50 Jahre alt wird.

Nach Hollywood-Maßstäben sind sie bereits seit einer Ewigkeit ein Paar: Seit mehr als 20 Jahren sind sie zusammen, im August 2013 haben sie schließlich geheiratet. Die beiden lernten sich in den 90er Jahren bei den Dreharbeiten zu dem Independent-Streifen «Das Familiengeheimnis» (1997) kennen, bei dem Freundlich erstmalig in einem Kinofilm Regie führte.

In dem Drama geht es um eine dysfunktionale Familie - ganz anders sieht es bei dem Promi-Paar aus: «Der größte Erfolg meines Lebens ist meine glückliche Familie, dass ich einen Mann gefunden und Kinder zur Welt gebracht habe», sagte Julianne Moore der Zeitschrift «Gala».

Immer wieder haben die beiden zusammengearbeitet. Im letzten Jahr kam ihr gemeinsames Drama «After the Wedding» in die Kinos - ein Remake des Films «Nach der Hochzeit» (2007) der dänischen Regisseurin Susanne Bier.

Michelle Williams spielt darin eine Amerikanerin, die in Indien ein Waisenhaus leitet. Eine reiche New Yorker Geschäftsfrau (Julianne Moore) verspricht ihr eine Millionenspende. Doch beim persönlichen Kennenlernen in den USA kommt ein altes Geheimnis ans Licht, das für alle dramatische Folgen hat.

Julianne Moore war auch Hauptdarstellerin in dem Drama «World Traveler» (2001), in dem ein Mann seine Familie verlässt und einfach losfährt. Bei seinem Trip trifft er auf einige ungewöhnliche Menschen. Zwischen Drama und Komödie pendelt der Freundlich-Moore-Film «Liebe ist Nervensache» (2005), der sich um zwei Paare und die schwierige Suche nach Liebe dreht.

Es muss aber nicht immer Julianne Moore sein. In «Lieber verliebt» (2009) spielt Catherine Zeta-Jones die Hauptrolle. In der Hollywood-Romanze verliebt sie sich in einen jüngeren Mann.

Bart Freundlich ist durch und durch ein New Yorker. Hier wurde er geboren, hier studierte er an der Filmhochschule und hier lebt er auch mit seiner Frau und den beiden Kindern in einem liebevoll restaurierten Townhouse.