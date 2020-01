Berlin (dpa) - Der Schauspieler Volker Bruch (39) kann dem Briefeschreiben etwas abgewinnen. Manchmal schreibe er noch Briefe, sagte Bruch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Leider habe er nicht so eine schöne Handschrift wie der von ihm gespielte Kommissar Gereon Rath im 20er-Jahre-Krimi «Babylon Berlin».

«Ich bin gerade dabei, die Schrift von damals zu lernen, Sütterlin. Das würde ich gerne können.» Was ihm an den 20er Jahren besonders gefällt? «Ich mag die stilvolle, lässige Mode aus der Zeit. In diesen tollen maßgeschneiderten Anzügen habe ich mich sehr wohlgefühlt.»

Volker Bruch hat neben Liv Lisa Fries (29) die Hauptrolle in der Krimiserie «Babylon Berlin». Die neue Staffel mit zwölf Folgen ist am 24. Januar beim Bezahlsender Sky erstmals im TV zu sehen, im Herbst läuft sie im Ersten.

Den Erfolg der Serie, die sich in mehr als 100 Länder verkaufte, erklärt Bruch auch mit den Regisseuren Henk Handloegten, Tom Tykwer und Achim von Borries. «Die drei Regisseure sind wirklich eine Glückskombination.» Außerdem übe die Zeit - die Serie spielt in der Weimarer Republik - eine wahnsinnige Faszination aus und sei ein unglaublich fruchtbarer Nährboden für Geschichten.

Was die Zahl noch möglicher «Babylon Berlin»-Staffeln angeht, zeigte sich Bruch offen. «Ich habe Lust, gemeinsam mit dem Team alt zu werden.»