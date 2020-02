Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Cynthia Nixon lässt mit einem feministischen Video Dampf ab.

Der Start ist noch eher ruhig: «Sei eine Lady, haben sie gesagt. Dein Rock ist zu kurz, dein Top ist zu lang, zeig nicht so viel Haut, zieh dir was über!», sagt die 53-Jährige in dem knapp dreiminütigen Clip des «Girls Girls Girls»-Magazins.

Der Sex-and-the-City-Star macht damit auf die widersprüchlichen Anforderungen aufmerksam, die an Frauen gestellt werden. Im Laufe des Videos gewinnt die Botschaft an Dringlichkeit. Nicht nur, dass die Schnitte immer schneller werden, Nixon rezitiert die Sätze zusehends wütender. «Sei keine Verführerin. Männer können sich nicht beherrschen. Männer haben Bedürfnisse. Du siehst frustriert aus. Mach dich locker. Zeig etwas Haut. Sieh sexy aus. Sieh heiß aus. Sei nicht so provokativ. Du willst es ja nicht anders. Trag schwarz. Trag Absätze. Du bist overdressed. Du bist underdressed. Zieh nicht die Jogginghose an.» Am Ende blitzt ein Bild von Ex-Filmmogul Harvey Weinstein auf, der am Montag von einer Jury wegen Sexualverbrechen für schuldig befunden wurde.

Der Text, den Nixon vorträgt, stammt von der 22-jährigen Autorin Camille Rainville, die ihn zuvor in ihrem Blog veröffentlichte. Allein auf Instagram hatte der Clip bislang knapp 2,5 Millionen Aufrufe und sammelte über 13.000 Kommentare.