New York (dpa) - Der Dauerstreit zwischen US-Sängerin Taylor Swift (30) auf der einen und Rapper Kanye West (42) und seiner Frau Kim Kardashian (39) auf der anderen Seite ist in die nächste Runde gegangen.

Grund ist nach wie vor Wests Hit «Famous» aus dem Jahr 2016. Darin bezeichnet er Swift als «Schlampe». Er will sich dafür angeblich vor der Veröffentlichung ihr Einverständnis geholt haben. Swift bestreitet das.

Ein nun aufgetauchtes Video, dessen Echtheit bislang nicht bestätigt ist, soll das gesamte Telefongespräch zeigen, dass West und Swift vor Veröffentlichung des Songs geführt haben sollen. Es zeige, «dass ich die ganze Zeit über die Wahrheit gesagt habe», schrieb Swift in einer Instagram-Story - und forderte ihre Fans auf, Geld für die Bekämpfung der Corona-Krise zu spenden.

Kim Kardashian wehrte sich stellvertretend für ihren Mann per Twitter : «Taylor Swift hat sich dazu entschieden, eine alte Auseinandersetzung wiederzubeleben - das fühlt sich in diesen Zeiten sehr eigennützig an angesichts dessen, was Millionen echter Opfer jetzt vor sich haben.»

Der Streit zwischen West und Swift schwelt bereits seit 2009, als er ihr bei der Verleihung des MTV Video Music Awards plötzlich ins Wort fiel - um einzuwerfen, dass er Sängerin Beyoncé als bessere Siegerin angesehen hätte. Mit der Veröffentlichung von «Famous» nahm der Streit dann deutlich an Intensität zu.